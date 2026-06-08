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COPA NOS EUA

Mesmo com passaporte diplomático, árbitro africano é barrado nos EUA

Omar Adbulkadir Artan, da Somália, é um dos principais do continente e contou com a ajuda da embaixada do país africano

O árbitro Omaqr Abdulkadir Artan, da Somália - (crédito: Kenzo Tribouillard / AFP)
O árbitro Omaqr Abdulkadir Artan, da Somália - (crédito: Kenzo Tribouillard / AFP)

O árbitro Omaqr Abdulkadir Artan, da Somália emitir um passaporte diplomático, após enfrentrar dificuldade para emitir o documento. A imigração americano, porém, não aceitou a alternativa. Ele contou com a ajuda da embaixada africana, mas precisou retornar à Turquia, país de origem do voo que foi aos EUA.  

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Com isso, ele não poderá ser incluído no quadro da Fifa, entidade máxima do futebol mundial, para abitar jogos da Copa do Mundo de 2026. A informação é do jornalista Romain Molina, do The Guardian, da Inglaterra. 

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Artan foi eleito como o melhor árbitro de toda a África pela Confederação Africana de Futebol (CAF), em 2025. Ele, inclusive, apitou a decisão da Champions League africana entre Pyramids FC (Egito) e Mamelodi Sundowns (África do Sul). 

A Fifa ainda não se pronunciou sobre o caso. Da mesma forma, o governo dos Estados Unidos segue sem divulgar informações sobre o episódio. Por enquanto, Artan está fora do quadro de árbitros da entidade e não poderá trabalhar nos gramados do Mundial. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 08/06/2026 18:30
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