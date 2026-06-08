Mesmo com passaporte diplomático, árbitro africano é barrado nos EUA

O árbitro Omaqr Abdulkadir Artan, da Somália emitir um passaporte diplomático, após enfrentrar dificuldade para emitir o documento. A imigração americano, porém, não aceitou a alternativa. Ele contou com a ajuda da embaixada africana, mas precisou retornar à Turquia, país de origem do voo que foi aos EUA.

Com isso, ele não poderá ser incluído no quadro da Fifa, entidade máxima do futebol mundial, para abitar jogos da Copa do Mundo de 2026. A informação é do jornalista Romain Molina, do The Guardian, da Inglaterra.

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Artan foi eleito como o melhor árbitro de toda a África pela Confederação Africana de Futebol (CAF), em 2025. Ele, inclusive, apitou a decisão da Champions League africana entre Pyramids FC (Egito) e Mamelodi Sundowns (África do Sul).

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A Fifa ainda não se pronunciou sobre o caso. Da mesma forma, o governo dos Estados Unidos segue sem divulgar informações sobre o episódio. Por enquanto, Artan está fora do quadro de árbitros da entidade e não poderá trabalhar nos gramados do Mundial.