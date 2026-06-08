Mesmo com passaporte diplomático, árbitro africano é barrado nos EUA

O árbitro Omaqr Abdulkadir Artan, da Somália emitir um passaporte diplomático, após enfrentrar dificuldade para emitir o documento. A imigração americano, porém, não aceitou a alternativa. Ele contou com a ajuda da embaixada africana, mas precisou retornar à Turquia, país de origem do voo que foi aos EUA.
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Com isso, ele não poderá ser incluído no quadro da Fifa, entidade máxima do futebol mundial, para abitar jogos da Copa do Mundo de 2026. A informação é do jornalista Romain Molina, do The Guardian, da Inglaterra.
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Artan foi eleito como o melhor árbitro de toda a África pela Confederação Africana de Futebol (CAF), em 2025. Ele, inclusive, apitou a decisão da Champions League africana entre Pyramids FC (Egito) e Mamelodi Sundowns (África do Sul).
A Fifa ainda não se pronunciou sobre o caso. Da mesma forma, o governo dos Estados Unidos segue sem divulgar informações sobre o episódio. Por enquanto, Artan está fora do quadro de árbitros da entidade e não poderá trabalhar nos gramados do Mundial.
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