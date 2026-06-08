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Árbitro africano tem visto negado e não apita a Copa do Mundo nos EUA

Omar Artan foi deportado do país após apresentar irregularidades no visto. Ele ficou de ficou de fora da equipe selecionada pela FIFA

Mlehor árbitro do continente africano fica de fora da Copa do Mundo após ter visto negado - (crédito: Divulgação / FIFA)
Mlehor árbitro do continente africano fica de fora da Copa do Mundo após ter visto negado - (crédito: Divulgação / FIFA)

O árbitro da Somália, Omar Artan, teve seu visto negado na imigração para os Estados Unidos e não poderá apitar jogos da Copa do Mundo. Mesmo com auxílio da embaixada somali, que chegou a oferecer um passaporte diplomático, Artan teve de ser deportado após mais uma negativa das autoridades estadunidenses. 

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Artan foi eleito como melhor árbitro africano pela Confederação Africana de Futebol em 2025, e foi o responsável por apitar a final da Champions League do continente entre Pyramidis FC x Mamelodi Sundowns. Após a deportação, ele voltou para Istambul, na Turquia, onde fez conexão antes de chegar nos Estados Unidos. 

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Esse não foi o primeiro caso de complicações burocráticas envolvendo o Mundial. Devido ao alto controle de entrada e saída do país, os Estados Unidos vem fazendo jogo duro com a liberação de atletas e funcionários de certas localidades. 

A delegação do Irã também teve complicações para a liberação do visto para entrar nos Estados Unidos, mesmo tendo o México como base e se deslocando para solo estadunidense apenas em dias de jogo.

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Aymen Hussein, capitão da equipe do Iraque, foi interrogado por mais de sete horas antes de poder adentrar o país. Em contrapartida, outros membros da delegação iraquiana tiveram o visto negado e foram deportados. Até o momento, a FIFA não se pronunciou sobre os acontecimentos.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Soares 

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RAFAEL LINS*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

    Por RAFAEL LINS*
    postado em 08/06/2026 17:47 / atualizado em 08/06/2026 17:48
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