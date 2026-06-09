Éderson, convocado para a Copa do Mundo, tem raízes indígenas

Éderson se aquece em treino da Seleção no CT Joaquim Grava - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

O meio-campista Éderson, convocado para a Copa do Mundo após lesão do lateral-direito Wesley, carrega tradições do povo Terena, da Aldeia Bananal, em Aquidauana (MS), onde a família materna tem raízes profundas. O fato foi destacado e celebrado pelo Ministério dos Povos Indígenas nesta terça-feira (9/6).

A avó materna Albina Cândido, falante da língua Terena, é uma de suas maiores inspirações. O jogador mantém o vínculo com a Terra Indígena Taunay-Ipegue e visita familiares sempre que pode. "Sua trajetória mostra que é possível alcançar os maiores palcos do mundo sem perder a conexão com a ancestralidade", cita o Ministério.

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Para o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, a presença de Éderson na seleção é uma alegria e um orgulho para parentes de todo o Brasil.

O jogador de 26 anos atua no time italiano Atalanta e participou de 41 partidas na última temporada, sendo titular em 37 delas.