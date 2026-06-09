Rayssa Leal é a única brasileira entre atletas mais influentes da Time

A skatista brasileira Rayssa Leal foi incluída na primeira edição da lista TIME100 Sports, da revista Time, que reúne os 100 nomes mais influentes do esporte mundial. Única representante do Brasil no ranking, a atleta teve sua trajetória destacada pelo impacto esportivo e cultural que exerce desde a infância.
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A publicação relembrou o vídeo que viralizou em 2015, quando Rayssa, então com apenas sete anos, apareceu executando uma manobra de skate vestida de fada. As imagens chamaram a atenção do mundo e foram compartilhadas pelo ícone do skate Tony Hawk, tornando a brasileira conhecida internacionalmente.
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Dez anos depois, a promessa se transformou em uma das maiores estrelas da modalidade. Rayssa conquistou a medalha de prata na estreia do skate street feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, aos 13 anos. Em Paris 2024, voltou ao pódio ao garantir o bronze, tornando-se a brasileira mais jovem a conquistar mais de uma medalha olímpica.
Segundo a Time, a influência da skatista vai além dos resultados. A atleta ajudou a popularizar o skate entre os jovens brasileiros e se tornou uma referência para uma nova geração de praticantes em um país historicamente apaixonado pelo futebol.
A revista também destacou a sequência de conquistas da brasileira no circuito mundial. Em dezembro, Rayssa alcançou o tetracampeonato consecutivo do Street League Skateboarding (SLS), principal competição da modalidade. Neste ano, ela iniciou a temporada vencendo a etapa de abertura em Sydney e segue em busca de mais um título.
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