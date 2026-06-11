Ancelotti tem 58% de aprovação entre brasileiros, aponta Quaest

Pesquisa mostra maioria favorável ao técnico da Seleção Brasileira; convocação de Neymar também recebe aprovação da maior parte dos entrevistados - (crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF)

A Copa do Mundo se aproxima e o mundo promete não tirar os olhos da televisão. Para o Brasil, todas as atenções estão voltadas para a seleção e para a mente estrategista por trás de cada movimentação em campo, Carlo Ancelotti.

Nesta quinta-feira (11/6) a Quaest divulgou uma pesquisa que mostra uma aprovação da gestão Ancelotti de 58%, enquanto 14% desaprovam a atuação do italiano no time brasieliro. Entre os entrevistados, 28% não soube ou não quis responder.

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A pesquisa aponta que a aprovação do técnico é liderada pela região Centro-Oeste, que atinge 64% de aceitação e 13% de desaprovação. No Nordeste e no Sudeste, registra-se a maior rejeição ao treinador, com um empate de 15% de desaprovação em ambas as regiões. No entanto, o Nordeste apresenta uma aprovação ligeiramente superior (59%) em comparação ao Sudeste (57%).

Por fim, a região Sul apresenta o menor índice de rejeição do levantamento, com apenas 12% de desaprovação, embora também registre a menor taxa de avaliação positiva, somando 52% de aprovação.

Uma das maiores polêmicas do ano, a convocação de Neymar Jr., também foi alvo da pesquisa. O levantamento mediu a aprovação da convocação do jogador, tema de grande debate entre os torcedores brasileiros e nas redes sociais. 53% dos entrevistados aprovaram a convocação de Neymar Jr., já 38% desaprovaram a escolha, 9% não soube ou não quis responder.

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 a 8 de junho, com 2004 pessoas entrevistadas. O levantamento ouviu brasileiros a partir de 16 anos e tem um nível de confiabilidade de 95%.