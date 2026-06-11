Knicks protagonizam a maior virada da história das finais da NBA - (crédito: Divulgação/NBA)

O New York Knicks protagonizou a maior virada da história das finais da NBA na madrugada desta quinta-feira (11/6), se recuperando de uma desvantagem de 29 pontos para derrotar o San Antonio Spurs no Jogo 4 por 107 a 106, no Madison Square Garden, em Nova York.

Agora, os Knicks lideram a série melhor de sete das finais da NBA por 3 a 1, com a chance de conquistar o título no próximo sábado (13/6), em San Antonio, no Jogo 5.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além da virada espetacular contra os Spurs, o time conquistou o feito com uma cesta de rebote de OG Anunoby a 1,2 segundos do fim para assumir a liderança, consagrando um final impressionante de um dos tempos mais memoráveis da história da NBA.

Leia também: Trump é vaiado no Madison Square Garden antes de jogo da NBA

O jogo

Os Spurs dominaram o primeiro tempo, antes mesmo que os torcedores dos Knicks, incluindo celebridades como Taylor Swift, Timothée Chalamet e outros, tivessem a chance de se sentar em seus lugares.

Logo no primeiro minuto de jogo, o pivô do Knicks, Karl-Anthony Towns, cometeu duas faltas rápidas, incluindo uma segunda controversa que ocorreu após revisão do lance, o que o obrigou a ir para o banco de reservas.

Apesar de muito esforço, Nova York não se recuperou de verdade nos dois primeiros quartos da partida, o que permitiu aos Spurs partirem para um ataque implacável, quebrando inúmeros recordes das finais da NBA no processo.

O San Antonio foi para o intervalo com uma vantagem de 76 a 49 sobre o Knicks, a maior vantagem de um time visitante na história das finais. Os Spurs também acertaram 14 cestas de três pontos, o maior número convertido no primeiro tempo na história das finais.

O início do segundo tempo, porém, deu a Nova York um vislumbre de esperança, depois que os Knicks abriram vantagem de 13 a 0, e eventualmente reduziram a diferença para 15 pontos no início do último quarto.

Os Knicks continuaram a diminuir a vantagem dos Spurs pouco a pouco ao longo do último quarto, com o Madison Square Garden ficando cada vez mais barulhento à medida que a confiança crescia no ginásio. A vantagem chegou a um dígito e depois diminuiu ainda mais até se reduzir a apenas uma posse de bola.

O armador All-Star dos Knicks, Brunson, foi o responsável por impulsionar a equipe, dando a Nova York sua primeira vantagem no jogo a apenas 1 minuto e 22 segundos do fim do quarto período. Mas os Spurs abriram uma vantagem de 106 a 105 com apenas 30 segundos restantes, com todos os torcedores de pé, na esperança de testemunhar um momento histórico.

Com pouco mais de cinco segundos restantes, Brunson recebeu o passe de reposição e arremessou uma bola de três pontos de longa distância que bateu na parte frontal do aro. Anunoby saltou acima dos defensores dos Spurs e converteu o rebote, que acabou sendo a cesta da vitória a 1,2 segundos do fim.

Os Spurs ainda tinham bastante tempo para arremessar, mas Stephon Castle não conseguiu aproveitar o passe de reposição, garantindo a vitória histórica para Nova York, que agora está a apenas um jogo de seu primeiro título desde 1973.