Brasil define time e ajusta jogadas ensaiadas antes da estreia

Nova Jersey — Alisson simula saída de bola longas pelos lados direito e esquerdo. Paralelamente, Taffarel faz chutes venenos para testar o goleiro. No centro do gramado, os jogadores trocam piadas e se divertem no aquecimento observados pelo técnico Carlo Ancelotti depois de um rápido bate-papo no centro do gramado com 25 dos 26 convocados. Neymar continua separado em tratamento intensivo da lesão de grau 2 na panturrilha.
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Sob o sol escaldante de 32ºC com sensação de 38ºC, a impressão é de que a areia da ampulheta está acabando. Dos 17 dias de preparação para a Copa, 16 foram consumidos. Resta a atividade desta sexta-feira no Columbia Park, o Centro de Treinamento do Red Bull New York em Morristowon, e depois disso é a estreia contra Marrocos no sábado, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
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A impressão é de que o time está definido. A menos que haja algum contratempo, o Brasil entrará em campo assim: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Junior. Houve variações com Douglas Santos na vaga de Alex Sandro e Igor Thiago em vez de Cunha.
O treino aberto durante 15 minutos à imprensa escondeu um susto e lapidações técnica e táticas do italiano Carlo Ancelotti. Lucas Paquetá levou um piso de Vinicius Junior, caiu no gramado, mas não passou de um lance normal de treino. O meia está bem. A Seleção dedicou parte do treino a um importante trunfo em qualquer torneio de alto nível: as jogadas ensaiadas. A chamada “bola parada” será, sim, uma armadilha, principalmente os cruzamentos buscando a cabeça do capitão Marquinhos e o parceiro dele, Gabriel Magalhães. Era assim com Tite e continuará sendo sob a batuta de Carlo Ancelotti.
A estrutura tática é o 4-4-2. Com a bola, Lucas Paquetá formará um quarteto com Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Junior. Os laterais Danilo e Alex Sandro vão se alternar no apoio, mas a preferência é para que ambos formem a uma sólida linha de quatro defensores.
Sem a bola, Matheus Cunha recua e fecha a esquerda. Lucas Paquetá desce para dobrar a marcação com Danilo. Casemiro e Bruno Guimarães protegem o meio e a dupla Raphinha e Vinicius Junior se posiciona pronta para contra-atacar em alta velocidade. Raphinha recua mais. Vini fica como flecha na frente como se fosse um falso camisa 9.
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