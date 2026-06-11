InícioEsportes
Copa do Mundo

Brasil define time e ajusta jogadas ensaiadas antes da estreia

Ancelotti encaminha equipe titular, reforça treinos de bola parada e faz os últimos ajustes antes do duelo contra o Marrocos

Treino da Seleção em Nova Jersey nesta quinta-feira - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)
Treino da Seleção em Nova Jersey nesta quinta-feira - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

Nova Jersey — Alisson simula saída de bola longas pelos lados direito e esquerdo. Paralelamente, Taffarel faz chutes venenos para testar o goleiro. No centro do gramado, os jogadores trocam piadas e se divertem no aquecimento observados pelo técnico Carlo Ancelotti depois de um rápido bate-papo no centro do gramado com 25 dos 26 convocados. Neymar continua separado em tratamento intensivo da lesão de grau 2 na panturrilha.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Sob o sol escaldante de 32ºC com sensação de 38ºC, a impressão é de que a areia da ampulheta está acabando. Dos 17 dias de preparação para a Copa, 16 foram consumidos. Resta a atividade desta sexta-feira no Columbia Park, o Centro de Treinamento do Red Bull New York em Morristowon, e depois disso é a estreia contra Marrocos no sábado, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A impressão é de que o time está definido. A menos que haja algum contratempo, o Brasil entrará em campo assim: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Junior. Houve variações com Douglas Santos na vaga de Alex Sandro e Igor Thiago em vez de Cunha.

O treino aberto durante 15 minutos à imprensa escondeu um susto e lapidações técnica e táticas do italiano Carlo Ancelotti. Lucas Paquetá levou um piso de Vinicius Junior, caiu no gramado, mas não passou de um lance normal de treino. O meia está bem. A Seleção dedicou parte do treino a um importante trunfo em qualquer torneio de alto nível: as jogadas ensaiadas. A chamada “bola parada” será, sim, uma armadilha, principalmente os cruzamentos buscando a cabeça do capitão Marquinhos e o parceiro dele, Gabriel Magalhães. Era assim com Tite e continuará sendo sob a batuta de Carlo Ancelotti.

A estrutura tática é o 4-4-2. Com a bola, Lucas Paquetá formará um quarteto com Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Junior. Os laterais Danilo e Alex Sandro vão se alternar no apoio, mas a preferência é para que ambos formem a uma sólida linha de quatro defensores.

Sem a bola, Matheus Cunha recua e fecha a esquerda. Lucas Paquetá desce para dobrar a marcação com Danilo. Casemiro e Bruno Guimarães protegem o meio e a dupla Raphinha e Vinicius Junior se posiciona pronta para contra-atacar em alta velocidade. Raphinha recua mais. Vini fica como flecha na frente como se fosse um falso camisa 9.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MP
MP

Marcos Paulo Lima — Enviado especial

    Por Marcos Paulo Lima — Enviado especial
    postado em 11/06/2026 15:51
    SIGA
    x