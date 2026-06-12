Acusado de abuso sexual, jogador de Gana é proibido de entrar no Canadá

O volante Thomas Partey desfalcará a seleção de Gana logo na estreia da Copa do Mundo. A notícia ganhou força após uma publicação do jornal The Athletic. A publicação do veículo estadunidense aponta que o veto migratório tem ligação direta com o processo judicial que o atleta responde em território inglês.
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O diário revelou o impedimento da entrada do jogador no Canadá. Isso criou um cenário de incerteza sobre a participação do atleta no início do torneio mundial. Logo em seguida, a própria Fifa confirmou oficialmente a informação.
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O ex-jogador do Arsenal enfrenta diversas acusações de estupro e agressão sexual, as quais ele nega veementemente, enquanto aguarda o julgamento previsto para o decorrer deste ano.
Por conta desse imbróglio jurídico, a ausência do meio-campista vira um problema imediato, visto que a seleção de Gana estreia no Mundial na próxima quarta-feira, contra o Panamá, no BMO Field, em Toronto. Como o país norte-americano barrou o seu acesso, Partey consequentemente perderá o confronto válido pela primeira rodada do Grupo L.
Fifa abre o jogo sobre o caso
Para esclarecer os bastidores da decisão, o The Athletic também divulgou o posicionamento da entidade máxima do futebol, que endossou o veto ao atleta com a seguinte nota oficial:
A FIFA confirma que o jogador Thomas Partey não poderá viajar do centro de treinamento da seleção de Gana em Boston, EUA, para o Canadá para a estreia contra o Panamá na quarta-feira, 17 de junho, pois seu pedido de visto foi negado pelo governo canadense. A FIFA não se envolve nos processos de imigração dos países anfitriões, incluindo a análise de vistos. Assim como em eventos anteriores da FIFA, o governo anfitrião é quem decide quem recebe o visto e entra no país.
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