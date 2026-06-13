Copa do Mundo, 3º dia: confira abertura, jogos, horários e transmissões

Após a abertura oficial no México e as estreias de Canadá e Estados Unidos no segundo dia de competição, a Copa do Mundo de 2026 chega ao terceiro dia neste sábado (13/6) com quatro partidas, incluindo a aguardada estreia da Seleção Brasileira.

O destaque da rodada fica no duelo entre Brasil e Marrocos. Além dos brasileiros, Catar, Suíça, Haiti, Escócia, Austrália e Turquia também entram em campo em busca dos primeiros pontos na fase de grupos.

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O primeiro jogo do dia acontece às 16h (horário de Brasília), quando Catar e Suíça, do Grupo B, se enfrentam em Santa Clara, na região da Baía de São Francisco.

A seleção suíça chega com mais tradição em Copas do Mundo e tem sido presença constante nas últimas edições do torneio. Já o Catar tenta repetir o crescimento demonstrado nos últimos anos, especialmente após conquistar a Copa da Ásia de 2019 e sediar a Copa do Mundo FIFA de 2022.

O único duelo das duas seleções, foi em 2018, em um Amistosos de Seleções. O Catar surpreendeu e venceu de 1 a 0, com gol do atacante Akram Afif, convocado pelo Julen Lopetegui, para essa Copa de 2026.

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Estreia da Seleção Brasileira

O dia mais aguardado pelos brasileiros chegou. A principal atração do sábado será a estreia do Brasil diante do Marrocos, às 19h (de Brasília), em Nova York, Nova Jersey.

As seleções se enfrentaram em três partidas oficiais. A primeira vez, em 1997, Brasil derretou Marrocos, por 2 a 0, em um amistoso no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). Depois disso, a seleção canarinho, enfrentou o Marrocos por 3 a 0 na fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 1998. E o duelo mais recente, ocorreu em 2023, quando os marroquinos venceram por 2 a 1 em amistoso realizado em Tânger.

Agora, o Brasil busca ampliar o recorde de participações e títulos mundiais, enquanto Marrocos tenta repetir o desempenho histórico da Copa do Mundo FIFA de 2022, quando se tornou a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal de Copa do Mundo.

Mais tarde, às 22h (de Brasília), Haiti e Escócia entram em campo pelo Grupo C, em Boston. O confronto é considerado inédito em competições internacionais, sem histórico relevante de partidas oficiais entre as seleções.

Fechando a programação, Austrália e Turquia se enfrentam em Vancouver, à 1h da madrugada de domingo (14), no horário de Brasília. Pela primeira vez, as duas seleções se enfrentam em um torneio oficial. Em amistosos, se enfrentaram duas vezes, com vantagem para os turcos.

Jogos de sábado:

Grupo B:

Catar x Suíça

Horário: 16h (de Brasília) — Grupo B

Local: Levi's Stadium, Estados Unidos

Onde assistir:

TV Fechada: SporTV

Internet e Streaming: CazéTV (no YouTube ou no Prime Vídeo) e Globoplay

Grupo C

Brasil x Marrocos

Horário: 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, New York, Estados Unidos

Onde assistir:

TV Aberta: TV Globo e SBT

TV Fechada: SporTV e N Sports

Internet e Streaming: CazéTV (no YouTube ou no Prime Vídeo), Globoplay

Haiti x Escócia — 22h (de Brasília)

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Gillette Stadium, Boston, EUA

Onde assistir:

TV Fechada: SporTV

Internet e Streaming: CazéTV (no YouTube), Globoplay

Grupo D

Austrália x Turquia

Horário: 1h (de Brasília) de domingo (14)

Local: BC Place Stadium, Vancouver, Canadá)

Onde assistir:

TV Fechada: SporTV

Internet e Streaming: CazéTV (no YouTube), Globoplay

Com a estreia do Brasil e mais quatro seleções entrando em campo nesta sábado, o terceiro dia da Copa do Mundo de 2026 amplia o ritmo da competição e começa a moldar os primeiros cenários dos grupos na corrida pela vaga no mata-mata.

*Obs: As grades de transmissão das emissoras podem sofrer alterações. A FIFA e os canais de TV ajustam os horários e as partidas que vão ao ar com base em decisões de última hora sobre a programação.

*Estagiária sob supervisão de ...