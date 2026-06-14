Beleza de goleiro nigeriano repercute nas redes sociais; conheça

Nascido na Alemanha e filho de pai nigeriano, o goleiro construiu sua trajetória atuando em clubes importantes do continente. Atualmente, defende a Udinese, tradicional equipe da primeira divisão italiana - (crédito: Reprodução/Instagram/@madukaokoye)

O goleiro nigeriano Maduka Okoye tem chamado a atenção nas redes sociais não apenas pelo desempenho dentro de campo, mas também pela aparência. O atleta virou assunto entre internautas e passou a acumular admiradores na web, atraindo inclusive elogios de celebridades brasileiras.

A repercussão ganhou força após uma publicação dedicada ao jogador no perfil da página Africanize, no Instagram. Nos comentários, personalidades conhecidas do público brasileiro, como Luana Piovani, Giovana Fagundes, Paula Lima e Simony, fizeram questão de exaltar a beleza do goleiro.

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Apesar do sucesso nas redes sociais durante a Copa do Mundo de 2026, o goleiro não estará em ação na principal competição do futebol mundial neste ano. A Nigéria ficou fora do Mundial pela segunda edição consecutiva, repetindo a ausência registrada em 2022.

O cenário representa um momento incomum para uma das seleções mais tradicionais do continente africano. Desde sua estreia em Copas do Mundo, em 1994, os nigerianos nunca haviam acumulado duas eliminações seguidas nas fases classificatórias.

Reconhecido dentro de campo também

Aos 26 anos, Okoye já tem uma carreira consolidada no futebol europeu. Nascido na Alemanha e filho de pai nigeriano, o goleiro construiu sua trajetória atuando em clubes importantes do continente. Atualmente, defende a Udinese, tradicional equipe da primeira divisão italiana.

Antes de chegar ao futebol italiano, o goleiro também vestiu as camisas do Watford, da Inglaterra, e do Sparta Rotterdam, da Holanda. No clube holandês, viveu uma de suas melhores fases e chegou a ser eleito o melhor jogador da equipe.

Desde 2019, Okoye integra a seleção da Nigéria e faz parte da geração apontada como responsável por liderar o futuro dos Super Eagles.