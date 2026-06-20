Alívio para o bolso: produtos alternativos se destacam na Copa

Paulo Galvão, enviado especial a Houston — Na Copa do Mundo considerada a mais cara da história em todos os aspectos, não é fácil estar trajado para participar da festa. Mas, nos Estados Unidos, há opções para quem não quer, ou não pode, comprar camisas oficiais das seleções preferidas - cujos preços normalmente ultrapassam os US$ 120, ou R$ 636 - ou itens da chamada Fifa Store, onde um boné custa ao menos US$ 45 (cerca de R$ 238,50).

Seja em grandes lojas de departamento e, até mesmo, em farmácias, o que não faltam são produtos para o entusiasta curtir o Mundial paramentado. Não se tratam de produtos falsificados, mas "alternativos", que usam as cores e a bandeira do país escolhido, com a vantagem de custar muito menos.

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Em uma das redes varejistas mais populares dos EUA, uma camisa alusiva a Espanha, França e Portugal, sai por US$ 9,99 (R$ 53). Elas são adquiridas por quem tem um segundo país preferido na Copa, como mexicanos, que torcem para a Argentina de Messi, ou americanos, fãs do português Cristiano Ronaldo.

Isso vale, ainda, para acessórios. Entre os mais populares estão os cachecóis, as perucas e os chapéus também com cores de cada país participante do Mundial. E claro, as bandeiras, que não devem ter hastes ou mastros se quem a estiver portando quiser entrar em estádios ou Fan Fest nos três países que abrigam o Mundial este ano, EUA, Canadá e México.

Há produtos oficiais da Fifa que não custam tão caro quanto uma camisa e podem ser usados como identificação no meio da multidão de fãs. Em uma rede nacional de farmácias norte-americana, eles estão logo na entrada, chamando a atenção dos consumidores.

Nas gôndolas, camisas com o símbolo da atual Copa do Mundo e dos EUA, com preços em torno de US$ 11,99 (R$ 63,60) a 24,99 (R$ 132,45) dividem espaço com frascos de isotônicos e refrigerantes. Há, ainda, chapéus, squeezes e bolas ao lado de garrafas de água e saquinhos de batatas fritas, todos produtos também patrocinadores da entidade máxima do futebol.

Promoções

Em outra rede de farmácias, os produtos licenciados pela Fifa disputam espaço com produtos sem relação com a Copa, como meias estampadas com pepinos. O curioso é que alguns já estão em promoção, com até 20% de desconto, desde que o consumidor seja cadastrado.

A previsão é que a Copa movimente US$ 17 bilhões (R$ 90,1 bilhões) só na economia dos EUA. O turismo deve responder por US$ 4,3 bilhões (R$ 22,8 bilhões). Estima-se que o ciclo renda para a FIFA US$ 10,9 bilhões (R$ 63,6 bilhões). Só os direitos de transmissão devem movimentar US$ 4,3 bilhões, com patrocínios chegando à faixa de US$ 2,8 bilhões (R$ 14,85 bilhões).