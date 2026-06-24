Como foi a atuação de Neymar em Brasil x Escócia?

“Ole, ole, ola, Neymar, Neymar”. Aos gritos da torcida, o camisa 10 da Seleção Brasileira estreou na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (24/6), na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami-EUA, pela terceira rodada do Grupo C. Mas como foi a atuação dele?

Neymar entrou em campo aos 31 minutos do segundo tempo no lugar do atacante Matheus Cunha. Ele exerceu a mesma função que o camisa 9.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O astro do Santos percorreu os dois lados do campo, mas recebeu a bola principalmente por dentro. Pouco tempo depois de entrar, deu bom passe para finalização de Vinicius Júnior.

Como o placar já mostrava 3 a 0 para o Brasil, o jogo teve um ritmo mais baixo nos minutos finais. Nesse cenário, Neymar fez algumas associações – principalmente com Vini Jr. – e cobrou escanteios.

Em uma das tabelas, gerou um cartão amarelo para o meio-campista Christie. Na sequência, pegou rebote da cobrança de falta e finalizou da ponta-esquerda no meio do gol.

Maior artilheiro do Brasil em jogos oficiais, Neymar tem 79 gols e 58 assistências em 128 jogos com a amarelinha. Ele ficou fora das duas primeiras partidas desta Copa devido à lesão na panturrilha direita.

Próximo jogo do Brasil

A Seleção volta a campo na próxima segunda-feira (29/6), às 14h (de Brasília), em Houston-EUA. O adversário ainda está indefinido, mas será o segundo colocado do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Suécia e Tunísia.