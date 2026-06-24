Veja a data e o horário do próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo

O time venceu a Escócia por 3 a 0 no Hard Rock-Stadium, em Miami-EUA, e se classificou em primeiro lugar no Grupo C - (crédito: AFP)

A Seleção Brasileira conheceu, nesta quarta-feira (24/6), a data, o horário e o local do jogo pelos 16-avos de final da Copa do Mundo. O time venceu a Escócia por 3 a 0 no Hard Rock-Stadium, em Miami-EUA, e se classificou em primeiro lugar no Grupo C.

Com isso, enfrentará o segundo colocado do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Suécia e Tunísia – essa última já eliminada. A definição será nesta quinta-feira (25/6).

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Independentemente do adversário, o Brasil entrará em campo na próxima segunda-feira (29/6), às 14h (de Brasília), no NGR Stadium, em Houston-EUA. A equipe já sabe a tabela até uma eventual final. Falta apenas a definição dos possíveis adversários.

O time comandado por Carlo Ancelotti avançou com sete pontos. Além da vitória sobre a Escócia, bateu o Haiti por 3 a 0 e empatou com Marrocos por 1 a 1.

Datas e horários dos jogos do Brasil no mata-mata

16-avos de final: 29/6 (segunda-feira), às 14h, no NGR Stadium, em Houston-EUA

Oitavas de final: 5 de julho (domingo), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey-EUA

Quartas de final: 11 de julho (sábado), às 18h, no Hard Rock Stadium, em Miami-EUA

Semifinal: 15 de julho (quarta-feira), às 16h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta-EUA

Final: 19 de julho (domingo), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey-EUA

*Horários de Brasília