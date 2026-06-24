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COPA DO MUNDO

Marrocos vence Haiti em jogo de seis gols e vai ao mata-mata da Copa

Marrocos sofreu e levou sustos no primeiro tempo, mas demonstrou força para buscar virada sobre o Haiti na Copa do Mundo

A Seleção Marroquina foi aos sete pontos e ficou com a vice-liderança da chave, liderada pelo Brasil. Já a Seleção Haitiana se despediu do Mundial na lanterna do Grupo C, sem somar pontos - (crédito: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A Seleção Marroquina foi aos sete pontos e ficou com a vice-liderança da chave, liderada pelo Brasil. Já a Seleção Haitiana se despediu do Mundial na lanterna do Grupo C, sem somar pontos - (crédito: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Por Lucas Bretas — Marrocos sofreu, mas fez o esperado na noite desta quarta-feira (24/6)! Em jogo de seis gols, a seleção africana venceu o Haiti de virada, por 4 a 2, no Mercedes Benz-Stadium, em Atlanta. Com o resultado pela terceira rodada do Grupo C, os “Leões do Atlas” avançaram ao mata-mata da Copa do Mundo.

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A Seleção Marroquina foi aos sete pontos e ficou com a vice-liderança da chave, liderada pelo Brasil. Já a Seleção Haitiana se despediu do Mundial na lanterna do Grupo C, sem somar pontos.

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Marrocos x Haiti: os gols

Logo aos 9 minutos, o Haiti surpreendeu no Mercedes-Benz Stadium. Com jogada veloz pela direita, Duverne encontrou Joseph com liberdade na pequena área – o atacante tentou toque de letra e contou com a sorte e desvio em Bounou para abrir o placar: 1 a 0.

Aos 38 minutos, Marrocos atacou pela esquerda com El Khannouss, que finalizou e contou com falha de Placide na defesa. O lance teve rebote para Hakimi – que, de frente ao gol, só teve o trabalho de empurrar para as redes: 1 a 1.

O jogo era frenético. Aos 42 minutos, Isidor recebeu passe de Duverne pelo centro e finalizou cruzado no ângulo direito de Bounou, marcando um verdadeiro golaço em Atlanta: 2 a 1 para o Haiti.

Apesar disso, aos 45 minutos, Marrocos voltou a igualar. Um lançamento preciso de Amrabat encontrou Hakimi em velocidade pela direita. O lateral-direito cruzou rasteiro e viu Saibari finalizar cruzado, também rasteiro, para empatar mais uma vez: 2 a 2.

  • Jogo Haiti e Marrocos
    Jogo Haiti e Marrocos Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
  • Jogo Haiti e Marrocos
    Jogo Haiti e Marrocos Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
  • Jogo Haiti e Marrocos
    Jogo Haiti e Marrocos Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
  • Jogo Haiti e Marrocos
    Jogo Haiti e Marrocos Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Já aos 32 minutos do segundo tempo, depois de cobrança de escanteio, Rahimi aproveitou sobra e finalizou dentro da grande área. Ele contou com desvio para botar Marrocos na frente: 3 a 2.

Já aos 43 minutos da etapa complementar, a defesa do Haiti falhou. Rahimi encontrou Yassine livre na pequena área, e o garoto só teve o trabalho de empurrar para as redes: 4 a 2 para Marrocos e placar final!

MARROCOS 4 x 2 HAITI

Marrocos

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Chadi Riad e Anass Salah-Eddine (Mazraoui, 37min do 2ºT); Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui (Mourabet, 37min do 2ºT) e Ismael Saibari (Rahimi, aos 24min do 2ºT); Brahim Díaz (Ounahi, aos 24min do 2ºT), Bilal El Khannouss e Ayoub El Kaabi (Yassine, aos 24min do 2ºT)

Técnico: Mohamed Ouahbi

Haiti

Johny Placide; Jean-Kévin Duverne (Arcus, aos 34min do 2ºT), Ricardo Adé, Hannes Delcroix e Martín Expérience; Danley Jean Jacques (Simon, aos 34min do 2ºT), Josué Casimir, Ruben Providence (Nazon, aos 21min do 2ºT) e Jean-Ricner Bellegarde; Wilson Isidor (Deedson, aos 21min do 2ºT) e Lenny Joseph (Pierrot, 37min do 2ºT)

Técnico: Sébastien Migné

  • Motivo: terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo
  • Data: 24/6/2026
  • Estádio: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta
  • Árbitro: Danny Makkelie (HOL)
  • Assistentes: Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL)
  • VAR: Dennis Higler (HOL)
  • Gols: Joseph (Haiti, aos 9min do 1ºT); Hakimi (Marrocos, aos 38min do 1ºT); Isidor (Haiti, aos 42min do 1ºT); Saibari (Marrocos, aos 45min do 1ºT); Rahimi (Marrocos, aos 32min do 2ºT); Yassine (Marrocos, aos 43min do 2ºT)
  • Cartões amarelos: Nazon, Placide, Casimir (Haiti)

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No Ataque

Por No Ataque
postado em 24/06/2026 21:24
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