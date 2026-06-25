Paraguai e Austrália brigam pela segunda vaga

Com três pontos, Austrália e Paraguai se enfrentam, em Santa Clara, lutando pela consolidação do segundo lugar ou, na pior hipótese, uma hipotética terceira vaga - (crédito: AFP)

O Grupo D entra em cena, hoje, às 23h, apresentando um mata-mata antecipado por um lugar na fase eliminatória. Com três pontos, Austrália e Paraguai se enfrentam, em Santa Clara, lutando pela consolidação do segundo lugar ou, na pior hipótese, uma hipotética terceira vaga. Em Los Angeles, os Estados Unidos, já classificados na primeira colocação, pegam a eliminada Turquia.

O cenário para australianos e paraguaios é simples: quem vencer fica com a segunda colocação da chave. Com melhor saldo de gols (0 contra -2), a Austrália ainda ostenta o direito de empatar para não ser ultrapassada pelos sul-americanos.

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O novo regulamento da Fifa mantém a esperança viva até em caso de derrota. Quem terminar em terceiro poderá beliscar uma das oito vagas disponíveis para as equipes da posição, mas terá de lidar com a agoniante espera até o fim da fase de grupos, no sábado. O empate auxilia na classificação conjunta.

"Ambos poderíamos avançar com um ponto, isso é evidente, mas não acho que faça parte da nossa natureza nos conformarmos ou tirarmos o pé do acelerador", declarou o zagueiro australiano Jason Geria. "Caso o jogo siga empatado nos minutos finais, você estaria trapaceando se buscasse uma trégua", completou.

Por outro lado, os donos da casa garantiram a classificação e a liderança do grupo de maneira antecipada, pois levam vantagem no confronto direto em relação a Austrália e Paraguai. No entanto, embalados pelo bom futebol apresentado em casa, os Estados Unidos entram em campo querendo fechar a fase classificatória com 100% de aproveitamento. De bem com a vida, o técnico argentino da seleção dos EUA, Mauricio Pochettino, ganhou de presente uma camiseta personalizada do Lakers, principal time de basquete de Los Angeles, sede da partida desta noite.

Estagiário sob a supervisão de Vinicius Doria