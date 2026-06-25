Com Ochoa em campo, México vence República Tcheca e garante 100% de aproveitamento

A festa do México na Copa do Mundo ganhou um novo capítulo de felicidade. Na noite desta quarta-feira (24), a La Tri venceu a República Tcheca por 3 a 0 e fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, feito inédito da seleção na histócchancesria do torneio. Chávez, Quiñones e FIdalgo marcaram os gols da vitória e o lendário goleiro Guillermo Ochoa entrou em campo.

Com o resultado, os mexicanos terminaram a primeira fase na liderança do Grupo A, com nove pontos. Agora, a seleção fica no aguardo da definição de qual terceira colocada irá enfrentar na fase de 16 avos. No momento, a adversária seria a Escócia. Por outro lado, os tchecos ficam com apenas um ponto, na lanterna da chave, e estão eliminados.

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Tchecos atacam, mas não marcam

Precisando do resultado, os tchecos partiram para cima em busca da vitória. Na primeira oportunidade, Visinsky recebeu na área, girou e chutou tirando tinta da trave. Apesar dos donos da casa ficarem mais com a bola, eram os europeus que mais apareciam no campo de ataque, mas sem conseguir aproveitar as chances de Sadilek e Visinsky.

Depois da pausa para a hidratação, os mexicanos começaram a criar oportunidades. Na primeira chance, Reyes arriscou uma bicicleta e mandou para fora. Na sequência, Sánchez arriscou da direita e parou em boa defesa de Kovár. Nos acréscimos, Quiñones arriscou de longe e mandou por cima do gol. Sem muito brilho, a primeira etapa terminou sem gols.

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México aproveita espaços e vence

Na segunda etapa, os tchecos partiram para cima e o México aproveitou os espaços para abrir o marcador. Em uma transição rápida, Romo recebeu no meio, tirou de três marcadores e lançou Chávez, que invadiu a área e tocou na saída do goleiro. Na sequência, Mora lançou Sánchez, que dividiu com o goleiro. Na hora de afastar, Hole acertou o lateral mexicano e a bola sobrou limpa para Quinõnes, que ampliou.

Com a vantagem no marcador, Javier Aguirre aproveitou para colocar Guillermo Ochoa em campo, para a festa do Azteca. Entretanto, o goleiro pouco trabalhou em campo e viu a sua seleção marcar o terceiro. Após contra-ataque, Giménez recebeu na área e chutou para defesa de Kovár. No rebote, Fidalgo aproveitou e fechou o marcador.

REPÚBLICA TCHECA 0 x 3 MÉXICO

Copa do Mundo 3ª rodada Grupo A

Data e Horário: 24/6/2026, 22h (de Brasília)

Local: Estádio Azteca, Cidade do México (MEX)

Gols: Chávez, 9’/2ºT (0-1); Quiñones, 15’/2ºT (0-2); Fidalgo, 48’/2ºT (0-3)

REPÚBLICA TCHECA: Matj Ková; Ladislav Krejí, Tomá Hole (Soucek, 18’/2ºT) (Sojka, 40’/2ºT) e Robin Hraná; Vladimír Coufal, Sadilek, Cerv (Chory, 40’/2ºT), Pavel ulc, Visinsky e Doudera; Hloek (Schick, 18’/2ºT). Técnico: Miroslav Koubek.

MÉXICO: Raúl Rangel (Guillermo Ochoa, 32’/2ºT); Jorge Sánchez, Reyes, César Montes e Mateo Chávez (Gallardo, 32’/2ºT); Edson Álvarez, Luis Romo (Vargas, 16’/2ºT) e Gilberto Mora (Fidalgo, 26’/2ºT); Roberto Alvarado, Julián Quiñones e Guillermo Martínez (Santi Giménez, 16’/2ºT). Técnico: Javier Aguirre.

Árbitro: Yael Falcón Pérez (ARG)

Auxiliares: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões Amarelos: Edson Álvarez (MEX)

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