Brasil e Japão se reencontram na Copa do Mundo 20 anos depois

Japão empatou jogo de estreia contra a Holanda e venceu a Tunísia por 2-0. Está em segundo lugar no grupo F - (crédito: Getty Images)

Quinta-feira, 22 de junho de 2006. O relógio marca 36 minutos da segunda etapa quando Ronaldo Nazário, o Fenômeno, domina a bola na entrada da área japonesa e acerta o canto esquerdo para sacramentar a vitória brasileira por 4 x 1, no encerramento daquela fase de grupos. 7.312 mil dias depois, Brasil e Japão se reencontram em Mundiais pela primeira vez em cenário distinto. Às 14h desta segunda-feira (29/6), se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A CazéTV (YouTube), TV Globo e SBT (TV aberta) e SporTV (TV fechada) transmitem.

As realidades das equipes envolvidas são diferentes se comparadas às daquela edição do torneio, disputada na Alemanha. Há 20 anos, o Brasil chegava para o embate como o atual campeão do mundo. Com elenco estrelado, havia mantido atletas importantes presentes na conquista do penta. O setor de destaque era o de ataque. Apelidado como "quadrado mágico", o quarteto formado por Kaká, Ronaldinho, Ronaldo e Adriano tomava para si os holofotes. Aquela goleada no Signal Iduna Park, em Dortmund, colocaria ponto final numa fase de grupos com 100% de aproveitamento para o Brasil.

O Japão ainda dava os primeiros passos no processo da evolução já demonstrada em 2026. Duas décadas atrás, participava da Copa do Mundo apenas pela terceira vez. A estreia foi em 1998. Quatro anos depois, foi às oitavas. Em 2006, no entanto, sob o comando de Arthur Antunes Coimbra, o Zico, acabou, mais uma vez, eliminado na fase de grupos.

Apesar disso, os nipônicos, desde então, colhem os frutos. Desde 1998, a equipe asiática jamais ficou de fora do torneio. Nas sete participações até 2022, chegou às oitavas em quatro. Na oitava vez, buscará chegar ao roll das oito melhores em meio a resultados expressivos.

Na Copa do Catar, venceu ambas Alemanha e Espanha, ainda na fase de grupos. Apesar de ter caído para a Croácia nos pênaltis, somou mais performances chamativas. Venceu a Alemanha mais uma vez, por 4 x 1, em amistoso disputado em 2023. Derrotou ainda Brasil e Inglaterra, também em amistosos, em outubro de 2025 e março deste ano, respectivamente.

O Japão reconhece o bom momento. Em entrevista concedida nesse sábado (27/6), o atacante Kento Shiogai, atleta do Wolfsburg, causou polêmica ao afirmar que o Brasil não é mais uma potência mundial, e que, dos jogadores da Seleção, só conhece Neymar, que "não é mais o mesmo de antigamente".

Durante entrevista concedida à CazéTV neste domingo (28/6), o zagueiro Marquinhos classificou a fala como "soberba". "É bom que eles continuem falando para continuar motivando nosso time. Faz quase um mês que a gente está aqui nos EUA. Com muita humildade, a gente está seguindo trabalhando muito firme rumo ao nosso objetivo. A gente deixa esse tipo de fala para os adversários, que eles continuem falando bastante para motivar a gente", afirmou.

O defensor é um dos principais nomes da equipe de Ancelotti na busca pelo hexacampeonato mundial. Assim como o rival, o Brasil vive cenário diferente em relação à 2006. Com menos estrelas, busca se revigorar de um ciclo bagunçado, com direito a quatro treinadores diferentes e troca de comando na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No Mundial, o Brasil vive uma crescente. Começou a campanha na América do Norte com empate em 1 x 1 contra Marrocos. Em seguida venceu Haiti e Escócia, ambos por 3 x 0. Contra os escoceses, o time convenceu após mudanças na escalação e com performance sólida nos aspectos coletivo e individual. Foi líder do Grupo C.

No Grupo F, o Japão empatou com Holanda e Suécia, além de golear a Tunísia. Quem passar, enfrentará Noruega ou Costa do Marfim.

Ficha técnica:

Brasil x Japão - Segunda fase (16 avos de final) da Copa do Mundo de 2026

Data e hora: Segunda-feira, dia 29 de junho de 2026, às 14h (horário de Brasília)

Local: Houston Stadium, Houston, Texas, Estados Unidos

Transmissão: CazéTV (YouTube); TV Globo e SBT (TV aberta); SporTV (TV fechada); GloboPlay (streaming)

Árbitro: Maurizio Mariani (Itália)

Assistentes: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (Itália)

Quarto árbitro: Sandro Schaerer (Suíça)

Escalações prováveis:

Brasil (4-3-3)

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

Japão (3-4-2-1)

Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi (Ko Itakura) e Hiroki Ito; Keito Nakamura, Ao Tanaka, Kaishu Sano e Ritsu Doan; Daizen Maeda e Daichi Kamada; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu