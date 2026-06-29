Brasil encara o Japão em duelo que vai além do futebol

A partida coloca frente a frente dois países que utilizam elementos de sua cultura como mecanismos de soft power - (crédito: Reprodução/Instagram/theonenimbus)

O Brasil vai enfrentar o Japão na Copa do Mundo nesta segunda-feira (29/6). No entanto, o confronto vai muito além do futebol. A partida coloca frente a frente dois países que utilizam elementos de sua cultura como mecanismos de soft power: o Brasil, por meio do futebol, e o Japão, com os animes e mangás.

Soft power foi teorizado pelo cientista político Joseph Nye. O termo se refere a capacidade de um país ou nação para influenciar e conquistar a admiração de outros países utilizando sua cultura, valores e políticas.

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Ao Correio, o cientista político Heitor Veras, formado pela Universidade de Brasília (UnB), discorre sobre o sucesso do soft power japonês no Brasil. "Os animes e mangás ajudaram a construir uma imagem muito positiva do Japão no Brasil, associando-o à inovação, criatividade, tecnologia e qualidade", diz. "É um caso em que a cultura popular acaba fortalecendo a influência internacional de um país de forma muito mais eficaz do que campanhas tradicionais de promoção", completa.

Segundo Veras, o sucesso internacional das produções japonesas vem desde o século passado, mas foi nos anos 2000 que o país começou a utilizar essa projeção como estratégia política. "O governo japonês passou a tratar a cultura pop como um ativo diplomático e econômico, investindo em iniciativas como o programa Cool Japan, que promove anime, mangá, gastronomia, design e entretenimento como parte da imagem do país no exterior."

Na prática, esse investimento na cultura pop traz benefícios que vão além da projeção internacional. "Há ganhos econômicos, como turismo, exportação de conteúdo, licenciamento de produtos e fortalecimento de marcas japonesas, mas também ganhos de reputação", destaca.

Nesse contexto, uma partida de Copa do Mundo entre Brasil e Japão simboliza também um duelo que transcende o esporte e reúne duas das imagens nacionais mais influentes do mundo.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia