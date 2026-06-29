Japão venceu a última disputa contra o Brasil, veja como foi

Fabrício Bruno entrega a bola para jogador do Japão marcar na derrota do Brasil para o Japão - (crédito: Yuichi Yamazaki/AFP)

Brasil e Japão entram em campo às 14h (horário de Brasília) desta segunda-feira (29/6), para o segundo dia da fase de 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. Confiantes, os japoneses se apegam ao resultado do último amistoso contra a Seleção brasileira, onde venceram por 3 a 2.

Esse será o segundo entre as seleções em uma copa do mundo; última vez que entraram em campo foi no Mundial de 2006, na Alemanha, onde o Brasil venceu por 4x1, de virada.

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Em 14 jogos disputados entre as seleções, Japão perdeu 11 e empatou dois. No último confronto, porém, os asiáticos fizeram história ao vencerem os brasileiros pela primeira vez, em outubro de 2025, em amistoso.

Os primeiros 20 minutos de partida foram de tentativa de pressão dos japoneses, que subiram as linhas de marcação para atrapalhar a saída de bola brasileira. Contudo, a partir do primeiro gol brasileiro, aos 26 minutos da etapa inicial, a Seleção passou a controlar o duelo. Aos 32, o Brasil chegou ao segundo gol.

No segundo tempo, a Seleção ainda controlava o jogo, quando aos sete minutos, Fabrício Bruno perdeu o equilíbrio dentro da grande área e deu a bola no pé do atacante Minamino. No gol de empate, Keito Nakamura bateu de primeira, e aos 26 minutos, Ueda subiu mais que a marcação na cobrança de escanteio e cabeceou em cima do goleiro brasileiro.

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No Mundial, o Brasil vive uma crescente. Começou a campanha com empate em 1x1 contra Marrocos. Em seguida venceu Haiti e Escócia, ambos por 3x0. Contra os escoceses, o time convenceu após mudanças na escalação e com performance sólida nos aspectos coletivo e individual, terminando a rodada como líder do Grupo C. No Grupo F, o Japão empatou com a Holanda e a Suécia, e goleou a Tunísia por 4x0.

O retrospecto contra seleções da Ásia em Copas é totalmente favorável ao Brasil. Até agora, incluindo o confronto de 2006, são quatro jogos e quatro vitórias. Em 2022, no Catar, na única partida em mata-mata, goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final. Vini Jr, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá fizeram os gols brasileiros, e Paik Seung-Ho descontou.

Ficha técnica:

Brasil x Japão - Segunda fase (16 avos de final) da Copa do Mundo de 2026

Data e hora: Segunda-feira, dia 29 de junho de 2026, às 14h (horário de Brasília)

Local: Houston Stadium, Houston, Texas, Estados Unidos

Transmissão: CazéTV (YouTube); TV Globo e SBT (TV aberta); SporTV (TV fechada); GloboPlay (streaming)

Árbitro: Maurizio Mariani (Itália)

Assistentes: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (Itália)

Quarto árbitro: Sandro Schaerer (Suíça)

Brasil (4-3-3)

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti





Japão (3-4-2-1)

Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi (Ko Itakura) e Hiroki Ito; Keito Nakamura, Ao Tanaka, Kaishu Sano e Ritsu Doan; Daizen Maeda e Daichi Kamada; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu