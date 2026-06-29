Pausa para hidratação na Copa divide opiniões; entenda importância

Enquanto a instituição defende a decisão por motivos de saúde, técnicos, jogadores e torcedores questionam as interrupções em jogos disputados sob temperaturas mais amenas - (crédito: Reprodução/Dylan Martinez/Reuters)

Uma das novidades da Copa do Mundo de 2026 tem provocado discussões dentro e fora dos estádios. Pela primeira vez, todas as partidas contam com duas pausas obrigatórias para hidratação, uma em cada tempo, independentemente da temperatura do local. A medida foi adotada pela Fifa após estudos sobre os desafios enfrentados pelo calor durante o torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, onde algumas cidades registram temperaturas elevadas nesta época do ano.

Segundo a Fifa, o objetivo é preservar a saúde dos jogadores e garantir que todas as seleções disputem as partidas sob as mesmas regras. As interrupções duram cerca de três minutos e permitem que os atletas se hidratem, reduzam a temperatura corporal e recebam orientações rápidas das comissões técnicas. A Fifa afirma que a decisão também foi tomada com base em critérios médicos e esportivos, e não por razões comerciais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Apesar da justificativa, a novidade não agradou a todos. Técnicos, jogadores e torcedores afirmam que as pausas quebram o ritmo “natural” da partida e transformam o jogo em uma sequência de períodos menores.

O treinador francês Didier Deschamps, por exemplo, criticou duramente essa fragmentação, destacando que as seleções agora jogam "quase quatro quartos, quando antes tínhamos dois tempos". Alguns treinadores também destacam que os intervalos acabam funcionando como tempos técnicos, alterando a dinâmica tradicional do futebol. Essa quebra também incomoda quem está dentro de campo. O zagueiro holandês Virgil van Dijk protestou contra a rigidez da regra, afirmando que as pausas perdem o sentido quando aplicadas fora do calor extremo.

Leia também: Bolada em Paquetá vira meme e rouba a cena em Brasil x Japão

Também surgiram críticas de que as interrupções criam novos espaços para transmissões comerciais, embora a Fifa negue qualquer relação entre a mudança e o aumento da receita com publicidade.

A novidade movimentou as redes sociais com memes sobre as pausas, com piadas sobre a quantidade excessiva.

Eu com 7 anos depois de ir fazer uma pausa pra hidratação em casa e minha mãe não deixar eu sair mais: pic.twitter.com/V5LrAmT3T5 — memes futebolisticos. - vito (@Mfutebolisticos) June 28, 2026

Quando anunciam a pausa para hidratação ???? só consigo pensar nisso ???????????? pic.twitter.com/BmgqXVfRNq — Mi Morena ???? (@Thamy1508) June 23, 2026

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes