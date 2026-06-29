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COPA DO MUNDO 2026

Pausa para hidratação na Copa divide opiniões; entenda importância

Medida foi criada pela Fifa para proteger atletas do calor, mas passou a gerar debates sobre o impacto no ritmo das partidas

Enquanto a instituição defende a decisão por motivos de saúde, técnicos, jogadores e torcedores questionam as interrupções em jogos disputados sob temperaturas mais amenas - (crédito: Reprodução/Dylan Martinez/Reuters)
Enquanto a instituição defende a decisão por motivos de saúde, técnicos, jogadores e torcedores questionam as interrupções em jogos disputados sob temperaturas mais amenas - (crédito: Reprodução/Dylan Martinez/Reuters)

Uma das novidades da Copa do Mundo de 2026 tem provocado discussões dentro e fora dos estádios. Pela primeira vez, todas as partidas contam com duas pausas obrigatórias para hidratação, uma em cada tempo, independentemente da temperatura do local. A medida foi adotada pela Fifa após estudos sobre os desafios enfrentados pelo calor durante o torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, onde algumas cidades registram temperaturas elevadas nesta época do ano.  

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Segundo a Fifa, o objetivo é preservar a saúde dos jogadores e garantir que todas as seleções disputem as partidas sob as mesmas regras. As interrupções duram cerca de três minutos e permitem que os atletas se hidratem, reduzam a temperatura corporal e recebam orientações rápidas das comissões técnicas. A Fifa afirma que a decisão também foi tomada com base em critérios médicos e esportivos, e não por razões comerciais.  

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Apesar da justificativa, a novidade não agradou a todos. Técnicos, jogadores e torcedores afirmam que as pausas quebram o ritmo “natural” da partida e transformam o jogo em uma sequência de períodos menores.

O treinador francês Didier Deschamps, por exemplo, criticou duramente essa fragmentação, destacando que as seleções agora jogam "quase quatro quartos, quando antes tínhamos dois tempos". Alguns treinadores também destacam que os intervalos acabam funcionando como tempos técnicos, alterando a dinâmica tradicional do futebol. Essa quebra também incomoda quem está dentro de campo. O zagueiro holandês Virgil van Dijk protestou contra a rigidez da regra, afirmando que as pausas perdem o sentido quando aplicadas fora do calor extremo. 

Também surgiram críticas de que as interrupções criam novos espaços para transmissões comerciais, embora a Fifa negue qualquer relação entre a mudança e o aumento da receita com publicidade. 

A novidade movimentou as redes sociais com memes sobre as pausas, com piadas sobre a quantidade excessiva.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

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Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 29/06/2026 15:12 / atualizado em 29/06/2026 15:35
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