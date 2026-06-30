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Neymar provoca 'guru' que previu fracasso do Brasil na Copa

Atleta ironizou as previsões nada certeiras de Joachim Klement para a Copa do Mundo de 2026

Neymar provoca 'guru' que previu fracasso do Brasil na Copa - (crédito: Reprodução/Instagram)
Neymar provoca 'guru' que previu fracasso do Brasil na Copa - (crédito: Reprodução/Instagram)

Neymar voltou a ironizar o economista alemão Joachim Klement após mais uma previsão frustrada do especialista sobre a Copa do Mundo.

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Nesta terça-feira, depois da eliminação da Holanda, o camisa 10 da Seleção Brasileira recorreu às redes sociais para provocar o analista.

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Em uma publicação no X, o atacante respondeu a uma postagem feita anteriormente sobre o palpite de que o Brasil seria eliminado pelo Japão e escreveu apenas: "Errou de novo".

A provocação veio poucas horas depois de outra resposta de Neymar ao alemão.

Logo após a vitória da Seleção Brasileira sobre os japoneses e a consequente classificação à próxima fase do Mundial, o jogador já havia debochado da previsão de Klement ao publicar: "Sr. Joachim Klement, por favor, tentar na próxima Copa".

Joachim Klement ficou conhecido por criar um método próprio para projetar os resultados da Copa do Mundo.

O economista ganhou notoriedade por acertar os campeões das edições do torneio desde 2014, o que fez com que suas previsões passassem a repercutir entre torcedores e nas redes sociais.

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

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Por Mariana Morais
postado em 30/06/2026 12:07
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