Neymar provoca 'guru' que previu fracasso do Brasil na Copa

Neymar voltou a ironizar o economista alemão Joachim Klement após mais uma previsão frustrada do especialista sobre a Copa do Mundo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Nesta terça-feira, depois da eliminação da Holanda, o camisa 10 da Seleção Brasileira recorreu às redes sociais para provocar o analista.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em uma publicação no X, o atacante respondeu a uma postagem feita anteriormente sobre o palpite de que o Brasil seria eliminado pelo Japão e escreveu apenas: "Errou de novo".
A provocação veio poucas horas depois de outra resposta de Neymar ao alemão.
Logo após a vitória da Seleção Brasileira sobre os japoneses e a consequente classificação à próxima fase do Mundial, o jogador já havia debochado da previsão de Klement ao publicar: "Sr. Joachim Klement, por favor, tentar na próxima Copa".
Joachim Klement ficou conhecido por criar um método próprio para projetar os resultados da Copa do Mundo.
O economista ganhou notoriedade por acertar os campeões das edições do torneio desde 2014, o que fez com que suas previsões passassem a repercutir entre torcedores e nas redes sociais.
Errou de novo ????????????????— Neymar Jr (@neymarjr) June 30, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Vidente criticado por rebater 'guru da Copa' celebra acerto de previsão
- Mariana Morais Aos 60 anos, mãe de Virginia faz revelação após rumores de gravidez virem à tona
- Mariana Morais Atriz que interpretará Marília Mendonça em filme é revelada
- Mariana Morais Klara Castanho interpretará Maiara em filme de Marília Mendonça
- Mariana Morais Virginia se machuca em dia de jogo do Brasil e relata perrengue na web
- Mariana Morais Ainê Coutinho celebra repercussão do 'Bate Papo' e revela desejo de entrevistar mulheres que inspiram