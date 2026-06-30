Vidente criticado por rebater 'guru da Copa' celebra acerto de previsão

O tarólogo, astrólogo e vidente Val Couto voltou a chamar atenção nas redes sociais após a vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Japão, em partida válida pela Copa do Mundo.

Dias antes do confronto, ele havia realizado uma transmissão ao vivo em seu Instagram contestando uma previsão que ganhou repercussão internacional e acabou sendo alvo de críticas por sua posição.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Antes da partida, o economista alemão Joachim Klement, conhecido por desenvolver um modelo estatístico para projetar resultados da Copa do Mundo e por ter acertado os campeões das edições de 2014, 2018 e 2022, apontava a eliminação do Brasil diante da equipe japonesa. A análise rapidamente repercutiu na imprensa e nas redes sociais.

Durante sua live, Val Couto afirmou que sua leitura espiritual indicava um cenário diferente. Segundo o tarólogo, a Seleção Brasileira seguiria viva na competição, contrariando a projeção do economista.

A declaração dividiu opiniões entre os internautas e gerou uma série de críticas ao espiritualista, que afirma ter recebido ataques nas redes sociais após defender seu posicionamento.

“Fui muito atacado porque eu disse que esse economista estava errado. Muitas pessoas acreditaram mais em um cálculo do que naquilo que eu estava enxergando espiritualmente. Eu mantive a minha palavra e continuei acreditando no Brasil”, declarou.

Na segunda-feira (29), o resultado em campo acabou favorecendo a Seleção Brasileira. Depois de sair atrás no placar, o Brasil reagiu e venceu o Japão por 2 a 1, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli.

O gol da classificação saiu nos acréscimos da etapa final, garantindo a equipe na próxima fase da Copa do Mundo e frustrando a previsão de eliminação.

Após o confronto, Val Couto voltou a comentar o assunto e afirmou que o episódio reforça que diferentes formas de análise não devem ser encaradas como verdades absolutas.

“Eu respeito o trabalho de todos, mas também exijo respeito pelo meu trabalho. Não precisei atacar ninguém. Apenas disse o que eu estava vendo: o Brasil continuaria na competição. Hoje, o resultado está aí para todos verem”, afirmou.

Com a repercussão da classificação brasileira, a live publicada pelo tarólogo voltou a ganhar destaque entre seus seguidores, que passaram a compartilhar trechos da transmissão feita antes da partida.

Conhecido por realizar previsões envolvendo celebridades, acontecimentos nacionais e o universo esportivo, Val Couto utiliza as Cartas Ciganas e outras práticas espirituais para apresentar análises em suas redes sociais, onde reúne um público interessado em seus conteúdos diários.