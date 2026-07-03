InícioEsportes
Ciclismo

Localiza Meoo Swift Pro Cycling domina Brasileiro com três títulos em Brasília

Equipe patrocinada pela Start Bet encerra Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada com seis medalhas no Parque Burle Marx, confirma protagonismo nacional e emplaca campeões nas categorias Elite e Sub-23

Dobradinha no contra-relógio Elite e títulos nas provas de resistência impulsionaram desempenho da equipe na capital federal - (crédito: Thiago Lemos/RPM SPORTS)
Dobradinha no contra-relógio Elite e títulos nas provas de resistência impulsionaram desempenho da equipe na capital federal - (crédito: Thiago Lemos/RPM SPORTS)

Brasília foi palco do principal campeonato do ciclismo nacional na última semana, mas uma equipe transformou a disputa em demonstração de força. A Localiza Meoo Swift Pro Cycling encerrou o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada Elite e Sub-23 com seis medalhas conquistadas, incluindo três títulos brasileiros, um vice-campeonato e dois terceiros lugares. O desempenho colocou a equipe como principal destaque da competição organizada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) no Parque Burle Marx.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O domínio começou logo na prova de Contra-Relógio Individual (CRI) da categoria Elite. Henrique Avancini conquistou o título brasileiro após registrar o melhor tempo do percurso, enquanto João Pedro Rossi e Gabriel Silva completaram o pódio. A dobradinha ampliada evidenciou a superioridade da equipe em uma das provas mais técnicas do calendário nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A sequência da competição manteve o mesmo roteiro para a equipe patrocinada pela Start Bet. Na resistência Sub-23, Matheus Constantino protagonizou uma fuga ainda nos quilômetros iniciais e sustentou a vantagem até vencer o sprint decisivo nos metros finais, resultado responsável por render o segundo ouro da equipe em Brasília. A estratégia ofensiva premiou um dos principais destaques da nova geração do ciclismo brasileiro.

A terceira conquista veio na prova de resistência Elite. Com atuação coletiva durante toda a corrida, a Localiza Meoo Swift Pro Cycling controlou o pelotão até o ataque decisivo de João Pedro Rossi na volta final. O ciclista confirmou o bicampeonato brasileiro, enquanto Henrique Avancini voltou ao pódio com a medalha de bronze, fechando uma campanha marcada pela regularidade em todas as provas disputadas.

Localiza Meoo Swift Pro Cycling encerra competição nacional com seis medalhas no Parque Burle Marx
Localiza Meoo Swift Pro Cycling encerra competição nacional com seis medalhas no Parque Burle Marx (foto: Thiago Lemos/RPM SPORTS)

Muito além do número de medalhas, o Brasileiro consolidou a força de um elenco construído para disputar as principais competições do calendário nacional. A capacidade de conquistar resultados tanto nas provas individuais quanto nas disputas de resistência reforçou a versatilidade da equipe e confirmou o excelente momento vivido ao longo da temporada.

Patrocinadora da Localiza Meoo Swift Pro Cycling, a Start Bet destacou o desempenho obtido na capital federal como reflexo de um projeto voltado ao desenvolvimento do alto rendimento. Para Diego Bittencourt, COO & Partner da empresa, os resultados representam o retorno de um planejamento construído a longo prazo. "Temos muito orgulho de apoiar uma equipe que representa tão bem o ciclismo brasileiro. Além dos resultados expressivos, essa conquista mostra o valor de um trabalho construído com planejamento, dedicação e investimento de longo prazo."

O Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada reuniu em Brasília os principais atletas do país nas provas de Contra-Relógio Individual e Resistência das categorias Elite e Sub-23. Ao fim da programação, a Localiza Meoo Swift Pro Cycling deixou a capital federal com a melhor campanha da competição e três novas insígnias de campeã brasileira.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 03/07/2026 12:09
SIGA
x