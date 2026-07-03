Localiza Meoo Swift Pro Cycling domina Brasileiro com três títulos em Brasília

Brasília foi palco do principal campeonato do ciclismo nacional na última semana, mas uma equipe transformou a disputa em demonstração de força. A Localiza Meoo Swift Pro Cycling encerrou o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada Elite e Sub-23 com seis medalhas conquistadas, incluindo três títulos brasileiros, um vice-campeonato e dois terceiros lugares. O desempenho colocou a equipe como principal destaque da competição organizada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) no Parque Burle Marx.
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O domínio começou logo na prova de Contra-Relógio Individual (CRI) da categoria Elite. Henrique Avancini conquistou o título brasileiro após registrar o melhor tempo do percurso, enquanto João Pedro Rossi e Gabriel Silva completaram o pódio. A dobradinha ampliada evidenciou a superioridade da equipe em uma das provas mais técnicas do calendário nacional.
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A sequência da competição manteve o mesmo roteiro para a equipe patrocinada pela Start Bet. Na resistência Sub-23, Matheus Constantino protagonizou uma fuga ainda nos quilômetros iniciais e sustentou a vantagem até vencer o sprint decisivo nos metros finais, resultado responsável por render o segundo ouro da equipe em Brasília. A estratégia ofensiva premiou um dos principais destaques da nova geração do ciclismo brasileiro.
A terceira conquista veio na prova de resistência Elite. Com atuação coletiva durante toda a corrida, a Localiza Meoo Swift Pro Cycling controlou o pelotão até o ataque decisivo de João Pedro Rossi na volta final. O ciclista confirmou o bicampeonato brasileiro, enquanto Henrique Avancini voltou ao pódio com a medalha de bronze, fechando uma campanha marcada pela regularidade em todas as provas disputadas.
Muito além do número de medalhas, o Brasileiro consolidou a força de um elenco construído para disputar as principais competições do calendário nacional. A capacidade de conquistar resultados tanto nas provas individuais quanto nas disputas de resistência reforçou a versatilidade da equipe e confirmou o excelente momento vivido ao longo da temporada.
Patrocinadora da Localiza Meoo Swift Pro Cycling, a Start Bet destacou o desempenho obtido na capital federal como reflexo de um projeto voltado ao desenvolvimento do alto rendimento. Para Diego Bittencourt, COO & Partner da empresa, os resultados representam o retorno de um planejamento construído a longo prazo. "Temos muito orgulho de apoiar uma equipe que representa tão bem o ciclismo brasileiro. Além dos resultados expressivos, essa conquista mostra o valor de um trabalho construído com planejamento, dedicação e investimento de longo prazo."
O Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada reuniu em Brasília os principais atletas do país nas provas de Contra-Relógio Individual e Resistência das categorias Elite e Sub-23. Ao fim da programação, a Localiza Meoo Swift Pro Cycling deixou a capital federal com a melhor campanha da competição e três novas insígnias de campeã brasileira.
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