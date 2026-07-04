Favorito, Marrocos tenta eliminar o primeiro anfitrião da Copa

Se confirmar sua superioridade, Marrocos vai provocar a eliminação do primeiro dos três anfitriões do atual Mundial. Além das canadenses, cidades estadunidenses e mexicanas recebem jogos desde o último dia 11 de junho, além de abrigarem locais de treinamentos.

Na primeira fase, a equipe africana estava no Grupo C, o mesmo do Brasil, com o qual empatou por 1 x 1 na estreia. Nos 16 avos de final, os marroquinos desbancaram a Holanda, com vitória por 3 x 2 na disputa de pênaltis, após 1 x 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, empolgando os torcedores.

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No selecionado marroquino, porém, há um discurso de pés no chão. "Respeitamos enormemente a seleção canadense, que tem muita qualidade. E temos de estar à altura do que apresentamos até agora neste Mundial. Temos de estar muito concentrados, prontos para fazer nosso melhor contra uma grande equipe", afirmou o técnico Mohamed Ouahbi.

Ele assumiu o cargo apenas em 5 de março deste ano, mas tira da disputa há quatro anos um aviso para todos que cantam vitória marroquina antes de a bola rolar. "Os próprios jogadores me disseram que, na Copa de 2022, a partida mais difícil da primeira fase foi contra o Canadá. E olha que enfrentaram Bélgica e Croácia também. Então, estamos atentos, não podemos relaxar", declarou.

No Mundial do Catar'2022, Marrocos venceu Canadá por 2 a 1, pela terceira rodada da fase de grupos. Antes, havia estreado com empate sem gols com os croatas e vencido os belgas por 2 a 1.

Por sua vez, o Canadá, que foi o segundo na Chave B deste Mundial, com 4 pontos, chegou às oitavas de final após vencer a África do Sul, por 1 a 0. O jogo foi disputado em Los Angeles - se tivesse terminado como líder na primeira fase, a equipe norte-americana continuaria atuando diante de sua torcida em seu território, onde a Suíça, primeira do grupo, bateu a Argélia por 2 a 0, ontem, avançando às oitavas.

"Temos de saber como as coisas são. É a primeira vez que o Canadá chega às oitavas e queremos continuar avançando. Mas sabemos que Marrocos chegou às semifinais (em 2022) e quer ir além agora. Mas estamos animados esperamos enfrentá-los de igual para igual, mesmo eles sendo uma equipe sem nenhum ponto fraco", disse o técnico Jesse Marsch, ao ser questionado sobre o favoritismo marroquino.

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Ele também descartou qualquer espírito de vingança após a derrota há quatro anos. "Não é este o espírito. Estamos muito satisfeitos com o nosso desempenho. Temos enfrentado grandes equipes e mostrado organização e força coletiva. E nos preparamos bem para estar onde estamos e onde queremos estar", argumentou.