Colômbia enfrenta a Suíça por vaga nas quartas da Copa de 2026

A confiança cresce no elenco da Suíça depois de a equipe confirmar a excelente campanha na liderança do Grupo B da Copa do Mundo da FIFA 2026™ com uma vitória convincente por 2 X 0 sobre a Argélia nos 16 avos de final.

Dona de um histórico de quartas de final nas edições de 1934, 1938 e 1954, a seleção suíça frequentemente encontrou dificuldades para manter a regularidade no mata-mata da era moderna, mas a engrenagem da equipe parece funcionar cada vez melhor na América do Norte. O meio-campista Johan Manzambi, de apenas 20 anos, tornou-se uma das principais peças do time comandado por Murat Yakin, somando até aqui três gols e duas assistências.

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Para o técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, "a Suíça é uma equipe muito organizada, joga bem e também tem jogadores de qualidade no terço final do campo. Será uma partida muito difícil".

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Assim como a Suíça, a Colômbia segue invicta após quatro partidas na Copa de 2026. Depois de vencer Uzbequistão e RD Congo, a seleção colombiana garantiu a liderança do Grupo K com um empate sem gols diante de Portugal, único jogo em que não venceu nem balançou as redes, e reforçou sua condição de candidata surpreendente ao título ao superar Gana por 1 X 0 nas oitavas de final. Com apenas um gol sofrido, a equipe de Néstor Lorenzo tem sido uma das defesas mais sólidas do torneio, enquanto os talentosos Luis Díaz e James Rodríguez, vencedores da Bola de Ouro da Copa de 2014, oferecem uma qualidade ofensiva capaz de decidir partidas a qualquer momento.

Colômbia e Suíça se enfrentaram pela primeira vez na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 1994. No Stanford Stadium, Hernán Gaviria e Harold Lozano marcaram os gols da vitória por 2 a 0 da seleção colombiana, que se despediu do torneio com um triunfo, mas ainda assim terminou na lanterna do grupo e foi eliminado. Apesar da derrota, a Suíça avançou às oitavas de final como vice-líder da chave, atrás da Romênia, enquanto os anfitriões dos Estados Unidos também garantiram a classificação.

"A Colômbia é uma equipe com muita qualidade técnica. Pela intensidade com que joga, pode ser perigosa a qualquer momento. Teremos de permanecer unidos se quisermos avançar", reconheceu Murat Yakin, técnico da Suíça.