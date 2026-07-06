França denuncia ataque racista de senadora paraguaia contra Mbappé

As falas foram feitas no último sábado (4/7), dia em que a França eliminou o Paraguai da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: ewel SAMAD / AFP)

Principal astro e capitão da Seleção Francesa de futebol, Kylian Mbappé foi às redes sociais, nesta segunda-feira (6/7), para responder a senadora paraguaia Celeste Amarilla (do Partido Liberal Radical Auténtico), autora de comentários racistas proferidos contra o jogador. As falas foram feitas no último sábado (4/7), dia em que a França eliminou o Paraguai da Copa do Mundo de 2026.

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"Você é uma mulher desprezível e indigna de sua função. Você não representa o Paraguai, esse país que transpirou paixão e honra ao longo de toda a competição. Por sua inconsciência e seu racismo descomplexado, o mundo inteiro já esqueceu o percurso e o esforço histórico que seus jogadores realizaram nesta Copa, dando lugar a uma senhora incompetente que oferece a pior imagem possível de seu país. Eu nunca deixarei que pessoas como ela tenham a liberdade de propagar seu ódio e seu racismo pelo mundo", afirmou, em postagem.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

A Federação Francesa de Futebol (FFF) classificou as falas como "repugnantes e inaceitáveis". Além disso, afirmou que fará uma denúncia ao Ministério Público "para fins de persecução judicial".

"As declarações racistas da senadora paraguaia Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé são totalmente repugnantes e inaceitáveis. Como se pode proferir um discurso desses? Essas declarações são criminosas e condenáveis, Elas devem ser processadas aqui como em qualquer outro lugar. A FFF está procedendo a uma denúncia ao Ministério Público para fins de persecução judicial", anunciou a entidade.

"A Federação oferece todo o seu apoio ao seu capitão, aos seus jogadores e, de forma mais ampla, a todas as vítimas de tais declarações odiosas. Mais do que nunca, a FFF pretende lutar contra o racismo e toda forma de discriminação. Essas declarações desonram aqueles que as proferem e aqueles que as difundem. Os jogadores da seleção francesa representam a França, é o nosso país que está sendo insultado", acrescentou a FFF.

Em comunicado enviado à imprensa, a Ministra do Esporte da França, Marina Ferrari, também se posicionou. Ela disse estar "absolutamente indignada", e que apoiará o atacante francês do Real Madrid.

"Estou absolutamente indignada com as declarações da senadora paraguaia Celeste Amarilla. A França condena veementemente os ataques racistas a que Kylian Mbappé. Essas declarações são abomináveis, vergonhosas e ainda mais inaceitáveis vindas de uma figura política. Não ficaremos em silêncio diante do racismo. Ao atacar Mbappé , o senador está atacando tudo o que nosso capitão representa e tudo o que nosso país defende: liberdade, igualdade e fraternidade", disparou.

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A falas da senadora foram feitas horas depois da eliminação do Paraguai no Mundial. A seleção sul-americana foi superada pela França após revés por 1 x 0, em confronto válido pelas oitavas de final da competição.

"Bruto nem aprendeu a escrever. Em vez de leite materno, mamava cocos, e a coisa mais instruída que ouviu foram chimpanzés. Camaronês colonizado, bancando o durão para parecer francês, ressentido, novo-rico, arrogante e feio. Ficou nervoso e morrendo de medo durante toda a partida, assim como todo o seu time. Não conseguiram fazer nem um gol e venceram por pura sorte. A única coisa que muitos de nós cobramos da Albirroja é que não tenha dado um tapa de mão aberta nele depois que a partida terminou. E olha que eu nem sou fã de futebol", escreveu a senadora, nas redes sociais.

Governo paraguaio se pronuncia

O Ministério das Relações Exteriores do Paraguai também se pronunciou sobre as declarações da parlamentar. Em nota, o governo paraguaio repudiou as falas e afirmou que elas não refletem os valores do país.

"O Governo do Paraguai reafirma seu firme compromisso com a promoção dos direitos humanos, da igualdade e do respeito entre as pessoas, com a luta contra o racismo, a xenofobia, a intolerância e toda forma de ódio ou discriminação", diz o comunicado.