Talento em família: Felipe Massa e filho Pipo estreiam juntos na Porsche

Felipe e Pipo Massa se preparam para estrear como dupla na temporada de endurance da Porsche Cup, dividindo o carro #19 - (crédito: Divulgação)

Felipe e Pipo Massa farão sua estreia como dupla no automobilismo neste fim de semana. Pai e filho dividirão o cockpit do carro #19 na abertura da temporada de endurance da Porsche Cup, no Autódromo do Algarve, em Portimão, Portugal.

Embora já tenham competido juntos no kart, esta será a primeira vez que formam uma parceria em corridas de carro. O plano é que a dupla dispute as três etapas do campeonato de longa duração deste ano.

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“Estou super-empolgado para correr junto com o Pipo. Dividir o carro com ele numa corrida longa será uma experiência inédita para mim, tem tudo para ser sensacional”, disse Felipe. “Vamos tentar fazer um bom trabalho em família para conseguir um resultado bacana logo na primeira corrida.”

Pipo Massa, que lidera a Porsche Carrera Cup Rookie com cinco vitórias em oito corridas, se adaptou rapidamente às provas curtas da categoria. Agora, terá o pai como professor em sua primeira prova de longa duração.

“Estou muito feliz e ansioso, porque acho que será uma etapa bem legal, já que vou poder evoluir bastante tendo um grande piloto ao meu lado”, afirmou Pipo.

A programação do evento começa no sábado, com o único treino livre oficial às 9h50 (5h50 de Brasília). A classificação ocorre no mesmo dia, às 14h40 (10h40 de Brasília). A corrida, com duas horas e meia de duração, tem largada prevista para as 12h10 (8h10 de Brasília) de domingo.

As outras duas etapas da temporada de endurance acontecerão em Goiânia, nos dias 2 e 3 de outubro, e em Interlagos, em 27 e 28 de novembro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.