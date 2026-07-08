Jorge Jesus está perto de ser novo técnico da seleção de Portugal

Depois da eliminação frustrante de Portugal na Copa do Mundo, o então treinador Roberto Martínez não renovará o contrato com a seleção portuguesa. O espanhol foi duramente criticado após a campanha abaixo do esperado no último Mundial. Segundo informações de Fabrizio Romano, Jorge Jesus será o sucessor no comando lusitano e deve ser anunciado ainda nesta semana.

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O contrato de Roberto Martínez com a seleção portuguesa encerra nesta quarta-feira (8/7). Com a não renovação, Jorge Jesus é o postulante a assumir o cargo após deixar o Al Nassr, da Arábia Saudita. De acordo com o jornal A Bola, o treinador de 71 anos terá vínculo até a Copa de 2030 e receber até quatro milhões de euros brutos por ano, bem inferior ao valor recebido no futebo árabe, que era estimado em 12 milhões de euros por temporada.

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Jorge Jesus tem grande currículo no futebol. Em Portugal, já passou por Sporting e Benfica, mas ficou conhecido dentre os brasileiros quando comandou o Flamengo, em 2019. Apelidado de "Mister", até hoje é considerado um dos grande ídolos rubro-negros, ao vencer a Libertadores e o Brasileirão no mesmo final de semana e liderar uma das melhores gerações do clube.

Após a aventura em solo brasileiro e lusitano, Jorge Jesus foi rumo à Arábia Saudita. No oriente médio, ele treinou Al Hilal e Al Nassr e conseguiu dois títulos do campeonato árabe. Além de treinar Neymar e Cristiano Ronaldo, o treinador também acumula outros três títulos da liga portuguesa no currículo.

Agora, liderando a seleção nacional, Jorge Jesus estará a frente de uma forte geração portuguesa, mas com a provável aposentadoria de Cristiano Ronaldo. Ainda assim, ele terá quatro anos de trabalho para preparar a equipe até a próxima Copa do Mundo, onde Portugal sonha com o primeiro título mundial.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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