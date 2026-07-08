Justin Bieber se junta a Madonna e Shakira na final da Copa de 2026

Justin Bieber, atração confirmada para a final da Copa do Mundo de 2026, durante apresentação - (crédito: Reprodução/Instagram)

Justin Bieber foi confirmado como uma das atrações principais do primeiro show do intervalo da final da Copa do Mundo da FIFA 2026™. O cantor se une a Madonna, Shakira e BTS no evento, que acontecerá em 19 de julho de 2026, no Estádio de Nova York e Nova Jersey.

A apresentação busca unir esporte, música e impacto social. O show de 11 minutos também contará com a participação do cantor Burna Boy, do maestro venezuelano Gustavo Dudamel e do Coral PS 22, acompanhados pela banda Coldplay.

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O espetáculo apoiará o Fundo Global de Educação Cidadã da FIFA, uma iniciativa que visa arrecadar US$ 100 milhões. O objetivo é ampliar o acesso à educação de qualidade e a oportunidades no futebol para crianças em todo o mundo.

Mais de US$ 50 milhões já foram arrecadados para a causa. Parte do valor vem da doação de US$ 1 de cada ingresso vendido para os jogos do torneio, verba que será destinada a projetos sociais.

“Temos orgulho de ter Justin Bieber juntando-se a Madonna, Shakira e BTS”, declarou o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Ele destacou que o evento, idealizado por Chris Martin, do Coldplay, celebrará valores compartilhados e deixará um legado que transcende o apito final.

Justin Bieber comentou sua participação: “Sou grato por fazer parte deste show do intervalo e ainda mais grato por saber que ele já está ajudando a expandir o acesso à educação para crianças”.

Burna Boy, cujo sucesso mundial "Dai Dai" com Shakira continua nas paradas, afirmou ser um privilégio representar a África. “É uma honra participar de uma apresentação que não só celebra o futebol e a cultura, mas também ajuda a criar mais oportunidades”, disse.

Personagens da Vila Sésamo e dos Muppets também farão parte do show para reforçar a mensagem educacional. A produção é da Global Citizen em parceria com a Live Nation e a Done + Dusted.

Em maio de 2026, a FIFA e a Global Citizen anunciaram as primeiras organizações que receberão bolsas do fundo. A iniciativa apoia programas que combinam educação e esporte em comunidades de dez países.

O Conselho Consultivo do fundo inclui o presidente da FIFA, Gianni Infantino, o cofundador e CEO da Global Citizen, Hugh Evans, a cantora Shakira, o ator Hugh Jackman e a empresária Ivanka Trump.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.