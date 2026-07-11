Haaland e Bellingham levam amizade às quartas da Copa do Mundo

Erling Haaland e Jude Bellingham levam a amizade dos tempos de Borussia Dortmund para as quartas de final da Copa do Mundo - (crédito: Lukas Schulze/Bundesliga)

Nova Jersey — O que o Borussia Dortmund uniu, a Copa do Mundo separará por, pelo menos, 90 minutos. Erling Haaland e Jude Bellingham colocarão em pausa a amizade construída na Alemanha para disputar uma vaga na semifinal. Dois dos principais símbolos da nova geração do futebol europeu estarão em lados opostos no duelo entre Noruega e Inglaterra, neste sábado (11/7), às 17h, em Miami.

Haaland já era uma das sensações do futebol europeu quando o Borussia Dortmund apostou, em julho de 2020, em um adolescente de apenas 17 anos vindo do modesto Birmingham. O encontro entre duas promessas rapidamente se transformou em uma das parcerias mais marcantes da Bundesliga. Em 63 partidas, conquistaram a Copa da Alemanha de 2021 e construíram uma sintonia em que os passes do inglês encontravam os gols do norueguês. Dali nasceu uma amizade que resistiu às transferências para Manchester City e Real Madrid.

A sintonia extrapolou treinamentos e jogos. O Borussia Dortmund percebeu que havia ali mais do que uma dupla afinada dentro de campo e transformou a convivência em entretenimento para os torcedores. Em um vídeo especial de Dia dos Namorados publicado pelo clube, Haaland e Bellingham trocaram cantadas bregas entre gargalhadas. “Seu nome é Google? Porque você tem tudo o que eu procuro”, brincou o inglês. A missão de manter a cara séria durou poucos segundos.

Não foi um episódio isolado. Bellingham interrompeu uma entrevista apenas para dar um beijo no rosto do norueguês. Em outra cena que viralizou, Haaland atravessou o gramado para defendê-lo durante uma confusão em Borussia Dortmund x Manchester City. Abraços, piadas, provocações e elogios públicos passaram a fazer parte da rotina dos dois e transformaram a dupla em uma das amizades mais conhecidas do futebol europeu.

Nem mesmo a rivalidade entre Manchester City e Real Madrid esfriou a relação. Os abraços continuaram antes e depois dos confrontos pela Liga dos Campeões, assim como as brincadeiras e demonstrações públicas de admiração. Em uma época em que gerações anteriores cultivavam rivalidades também fora de campo, Haaland e Bellingham representam uma leva de protagonistas que fazem questão de exibir o respeito e a amizade sem que a competitividade seja colocada em dúvida.

A conexão resistiu até à despedida. Quando Haaland deixou o Borussia Dortmund rumo ao Manchester City, em 2022, Bellingham não escondeu a tristeza. “Eu amava nosso antigo camisa 9, ainda o amo e o amarei para sempre. Estamos falando de um jogador excepcional, mas também de uma pessoa maravilhosa. Sentirei muita falta dele”, declarou o inglês. A mudança de país, de clube e de campeonato alterou a rotina, mas não o vínculo entre os dois.

A influência dos amigos ajuda a explicar por que o duelo ganhou tamanho protagonismo. Haaland participou diretamente de sete dos 12 gols da Noruega na Copa do Mundo e é o artilheiro isolado da equipe. Bellingham soma quatro gols e uma assistência, com participação direta em cinco dos 11 da Inglaterra.

Em Miami, boa parte da produção ofensiva das duas seleções passará pelos dois. Haverá momentos de tensão. Depois do apito final, um abraço parece inevitável. A classificação, porém, não poderá ser compartilhada.