Cerimônia de encerramento da Copa terá Tom Cruise e astros da música

Tom Cruise ao lado do jogador inglês David Beckham durante partida entre EUA e Paraguai, pela Copa do Mundo 2026 - (crédito: Patrick T. Fallon/AFP)

A Fifa divulgou nesta terça-feira (14/7) os detalhes da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026, no domingo (19/7), antes da decisão. O espetáculo acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, começará cerca de duas horas e meia antes da final e terá 90 minutos de duração.

A organização escalou a cantora e atriz Jennifer Hudson para interpretar o hino nacional dos Estados Unidos na abertura das apresentações. Vencedora dos prêmios Emmy, Grammy, Oscar e Tony, a artista será uma das protagonistas de um evento que, aliás, reunirá ainda personalidades do cinema, da música e da internet.

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Além de Hudson, a programação contará, inclusive, com a presença do ator Tom Cruise, da cantora Nicole Scherzinger, do influenciador IShowSpeed, do britânico Robbie Williams e da italiana Laura Pausini. Segundo a Fifa, outras atrações e convidados especiais ainda serão anunciados nos próximos dias.

De acordo com a entidade, a cerimônia celebrará a trajetória das 48 seleções que disputaram a 23ª edição da Copa do Mundo, realizada em Canadá, EUA e México. A proposta, inclusive, é destacar a paixão pelo futebol, a diversidade cultural e a emoção que marcaram a competição ao longo das 16 cidades-sede.

Show do Intervalo inédito

Assim, além da tradicional cerimônia de abertura, a Copa do Mundo terá pela primeira vez um show no intervalo na final, como ocorre no Super Bowl, o maior evento do futebol americano. A Fifa confirmou apresentações de Justin Bieber, Madonna, Shakira, Coldplay, entre outros

A Fifa, inclusive, orientou os torcedores a chegarem cedo ao MetLife Stadium. Os portões serão abertos às 11h no horário local (12h de Brasília). O público poderá participar de ativações especiais, ações promocionais e outras experiências interativas antes do início da partida decisiva.