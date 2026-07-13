Lula critica Seleção por ausência no voo de retorno pós-Copa: "Vergonha"

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), criticou os jogadores da Seleção Brasileira pela ausência no voo que voltou ao Brasil após a eliminação para a Noruega, no último dia 5, ainda nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

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Depois de perder a partida eliminatória por 2 x 1, a Canarinho foi autorizada pela Confederação Brasileira de Futebol a se dispersar já do próprio estádio onde o confronto aconteceu, o MetLife Stadium, em Nova Jersey. Um avião fretado pela entidade trouxe diversos funcionários de volta ao Brasil dos Estados Unidos. Porém, dos 26 jogadores que vestiram a Amarelinha no Mundial, apenas um voltou no avião em questão: Danilo, do Flamengo.

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Por isso, Lula cutucou o elenco brasileiro. Além disso, defendeu que Carlo Ancelotti, treinador da Seleção, contratasse um robô treinado para chutar a gol. Para ele, dessa forma, o Brasil conseguiria ser campeão mundial.

"Mandei um recado para o Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Aquela que foi com um monte de gente e voltou 'sozinho'. Quase não tinha ninguém para voltar no avião da seleção, gente, que vergonha. Só voltou um jogador no avião, gente, o resto ficou tudo pra lá. Se tivesse ganho (a Copa), estava todo mundo dançando aqui", disse o presidente.

Diversos jornais ao redor do mundo destacaram a ausência dos jogadores verde-amarelos no voo de volta. De férias, os atletas se dirigiram a diferentes destinos. Alguns ficaram nos Estados Unidos, como Vini Jr. e Neymar. Outros optaram por voltar às cidades onde já vivem e atuam pelos respectivos clubes.

A fala de Lula foi feita durante visita a laboratórios no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Paulo. O presidente aproveitou de um robô feito por um estudante para tecer comparações com o futebol. Uma das invenções é, para ele, "agressivo" e melhor que alguns craques. Lula ainda afirmou ter apresentado o robô para Ancelotti.

"O menino fez um robô agressivo, parecia o Mbappé (jogador da França), parecia o Haaland (jogador da Noruega). O robô joga a bola lá para cima. Eu falei para o Ancelotti, se quiser contratar, contrata esse robô, porque ele vai fazer o Brasil ganhar a Copa do Mundo", brincou.

