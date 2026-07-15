Um dos médicos de CR7, Paulo Muzy avalia presença do craque na próxima Copa

O brasileiro Paulo Muzy, um dos médicos de Cristiano Ronaldo, ao lado do craque - (crédito: Reprodução / Instagram)

O brasileiro Paulo Muzy, um dos médicos do atacante português Cristiano Ronaldo, propôs uma reflexão ao ser questionado sobre a presença do astro na próxima edição da Copa do Mundo. Convocado para o Mundial de 2026, CR7 participou do torneio pela sexta vez. Na América do Norte, jogou o campeonato aos 41 anos de idade.

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Em live gravada no próprio canal no YouTube, nessa terça-feira (14/7), o especialista em medicina esportiva salientou que a pressão sofrida por um jogador como CR7 é imensa. Dentro do assunto Copa do Mundo, portanto, o fator pode ser determinante.

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"É difícil a gente comentar a decisão de um atleta, principalmente do nível do Cristiano Ronaldo. Já parou para pensar na cobrança que ele tem? Muita gente na rede social pira por causa da cobrança. Ele tem a conta de Instagram mais seguida do planeta [676 milhões de seguidores]. O nome dele é reconhecido no mundo inteiro. Já imaginou o que é viver nessa cobrança? Vamos fazer o exercício de nos colocarmos no lugar do cara", destacou.

Em seguida, Muzy respondeu um comentário que dizia que "Cristiano tem o ego maior do que a fortuna dele". Para o especialista, o jogador é "uma das melhores pessoas" que conheceu. "Não, não tem. Ele é uma das melhores pessoas que já conheci. Ele é um cara generoso e uma das pessoas mais inteligentes que já conheci. Um cara assim, você tem que respeitar. Ele não tem um ego grande, ele sabe o valor que tem. As pessoas que sabem o próprio valor não são arrogantes, são adequadas", detalhou.

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O brasileiro contou que CR7 finalizou o cronograma estruturado por ele de 60 aulas em apenas três semanas, ou seja, 21 dias. Por isso, passou a integrar um grupo de apenas 20% dos leitores que conseguem concluir o material. Depois de ter finalizado os trabalhos, ligou para o médico, a fim de debater detalhes e tirar dúvidas.

"Se você visse como o Cristiano trata os amigos dele e a família dele... é uma coisa que TV nenhuma mostra, jornalista nenhum comenta. Se você visse a força de vontade que esse cara tem... sinceramente, acho que todo mundo no mundo precisava sentar com ele e conversar por 15 minutos", afirmou.