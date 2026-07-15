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Copa do Mundo

Postagem de "viajante do tempo" prevê resultado da Copa e agita as redes

Publicação feita em 2021, no Twitter, ganhou repercussão nas redes sociais depois de antecipar a presença da Espanha na decisão do Mundial

Espanha aguarda o vencedor de Argentina x Inglaterra para decidir a Copa do Mundo 2026 - (crédito: Divulgação /RFEF)
Espanha aguarda o vencedor de Argentina x Inglaterra para decidir a Copa do Mundo 2026 - (crédito: Divulgação /RFEF)

Uma postagem feita em 2021 nas redes sociais, feita por um "viajante do tempo", volta a chamar a atenção após acertar um dos finalistas da Copa do Mundo 2026. O conteúdo, compartilhado no Twitter, ganhou milhares de interações depois que a Espanha venceu a França por 2 a 0 e garantiu vaga na final.

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Na mensagem publicada em 12 de julho de 2021, o autor escreveu: "A Argentina acaba de vencer a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 por 3 a 2". A coincidência chama a atenção dos torcedores porque a seleção espanhola realmente disputará a final do Mundial, marcada para domingo (19).

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Entretanto, para que a previsão seja confirmada por completo, a Argentina ainda precisa superar a Inglaterra na semifinal desta quarta-feira. Caso avance, a equipe sul-americana enfrentará a Espanha na decisão.

Nas redes sociais, torcedores passaram a compartilhar a postagem e questionaram como o autor teria acertado parte do cenário com tanta antecedência. "Como ele sabia?", escreveu um internauta. "Ele certamente veio do futuro", respondeu outro.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 15/07/2026 10:46
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