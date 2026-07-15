Entenda significado do "código" na faixa de Lamine Yamal na Copa

A seleção espanhola agora aguarda o vencedor do duelo entre Inglaterra e Argentina, que se enfrentam nesta quarta-feira (15) - (crédito: Charly Triballeau/AFP)

A Espanha se classificou para final da Copa do Mundo de 2026 com uma vitória de 2 a 0 sobre a França, na terça-feira (14/7). Além da conquista, o atacante espanhol Lamine Yamal também chamou atenção do público ao exibir um "código" em uma faixa que usava na cabeça.

Mas afinal, o que significa o número?

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O jogador de 19 anos estampou o número "08304" em uma faixa que usou durante a partida. Os dígitos correspondem ao código postal do bairro onde Yamal nasceu: Rocafonda, em Mataró. Situada cerca de 30km da cidade de Barcelona, a área é pobre e conta com 10 mil habitantes.

Leia também: Lamine Yamal dispara e se torna o 3º jogador mais jovem a disputar final de Copa do Mundo

Essa, porém, não é a primeira vez que o jogador faz referência ao seu lugar de origem. Em comemorações, ele costuma fazer o número "304", o final do código postal.

Além do número, Yamal já usou, em outros jogos, o nome do bairro de onde veio.

Leia também: Residência de Lamine Yamal sofre tentativa de roubo

Para além das homenagens, o atacante já exibiu uma faixinha com as palavras "Ego Yamal", em alisão ao anime Blue Lock, onde a procura pelo "egísmo saudável" é essencial para potencializar e criar o melhor jogador.

Espanha vs França

Lamine Yamal teve um papel importante na classificação da Espanha para a grande final. O camisa 19 sofreu pênalti de Lucas Digne no primeiro tempo, permitindo que Oyarzabal fizesse o gol da cobrança.

Ao final, o lateral Pedro Porro coroou a vitória espanhola por 2 a 0.

O país europeu deve enfrentar a Argentina ou Inglaterra na final da Copa do Mundo. O jogo que decidirá o rival acontece nesta quarta-feira (15/7), às 16h no horário de Brasília.