Entenda significado do "código" na faixa de Lamine Yamal na Copa

A Espanha se classificou para final da Copa do Mundo de 2026 com uma vitória de 2 a 0 sobre a França, na terça-feira (14/7). Além da conquista, o atacante espanhol Lamine Yamal também chamou atenção do público ao exibir um "código" em uma faixa que usava na cabeça.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Mas afinal, o que significa o número?
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O jogador de 19 anos estampou o número "08304" em uma faixa que usou durante a partida. Os dígitos correspondem ao código postal do bairro onde Yamal nasceu: Rocafonda, em Mataró. Situada cerca de 30km da cidade de Barcelona, a área é pobre e conta com 10 mil habitantes.
- Leia também: Lamine Yamal dispara e se torna o 3º jogador mais jovem a disputar final de Copa do Mundo
Essa, porém, não é a primeira vez que o jogador faz referência ao seu lugar de origem. Em comemorações, ele costuma fazer o número "304", o final do código postal.
Além do número, Yamal já usou, em outros jogos, o nome do bairro de onde veio.
- Leia também: Residência de Lamine Yamal sofre tentativa de roubo
Para além das homenagens, o atacante já exibiu uma faixinha com as palavras "Ego Yamal", em alisão ao anime Blue Lock, onde a procura pelo "egísmo saudável" é essencial para potencializar e criar o melhor jogador.
Espanha vs França
Lamine Yamal teve um papel importante na classificação da Espanha para a grande final. O camisa 19 sofreu pênalti de Lucas Digne no primeiro tempo, permitindo que Oyarzabal fizesse o gol da cobrança.
Ao final, o lateral Pedro Porro coroou a vitória espanhola por 2 a 0.
O país europeu deve enfrentar a Argentina ou Inglaterra na final da Copa do Mundo. O jogo que decidirá o rival acontece nesta quarta-feira (15/7), às 16h no horário de Brasília.
Saiba Mais
- Esportes Copa do Mundo: Supercomputador revela quem avança para as semifinais
- Esportes Estão metendo atestado! Contusões em série tiram astros da Copa
- Copa 2026 Final é para quem acredita: as superstições de ingleses e argentinos
- Copa 2026 "Eu faria o mesmo", diz Tuchel ao concordar com superstição argentina
- Copa 2026 Oyarzabal: do gol de prata à final da Copa do Mundo com a Espanha
- Copa 2026 Luis, la "fuente" da reconstrução do projeto da seleção espanhola