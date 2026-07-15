Lamine Yamal dispara e se torna o 3º jogador mais jovem a disputar final de Copa do Mundo

Lamine Yamal dispara e se torna o 3º jogadorr mais jovem a disputar final de Copa do Mundo - (crédito: Reprodução/Instagram)

A classificação da Espanha para a decisão da Copa do Mundo de 2026 colocou Lamine Yamal em um seleto grupo da história do torneio.

Com a vitória por 2 a 0 sobre a França, nesta terça-feira (14), o atacante garantiu presença na final e passará a ser o terceiro jogador mais jovem a disputar a partida decisiva de um Mundial.

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Até então, a terceira posição pertencia a Kylian Mbappé, campeão com a França em 2018. À frente de Yamal permanecem apenas Pelé, líder absoluto do ranking, e o italiano Giuseppe Bergomi.

Embora tenha passado em branco diante dos franceses, o jovem espanhol teve participação importante na classificação.

Durante a partida, sofreu um pênalti e chegou a marcar um gol, mas o lance acabou anulado por impedimento.

O posto de jogador mais jovem a atuar em uma final de Copa do Mundo continua sendo de Pelé.

Em 1958, o brasileiro conquistou o título aos 17 anos e 249 dias, quando marcou duas vezes na vitória por 5 a 2 sobre a Suécia.

Caso marque na decisão deste domingo (19), Yamal também passará a ocupar o segundo lugar entre os atletas mais jovens a fazer um gol em uma final do torneio.

Logo atrás do Rei do Futebol aparece Giuseppe Bergomi. O lateral-direito foi campeão com a Itália em 1982 aos 18 anos e 174 dias.

Mbappé, por sua vez, tinha 19 anos e 207 dias quando levantou a taça na vitória francesa por 4 a 2 sobre a Croácia, em 2018, duelo no qual marcou o quarto gol da equipe.

Na decisão deste ano, Yamal entrará em campo com 19 anos e seis dias de idade. Outro espanhol que também deve superar a marca de Mbappé é o zagueiro Pau Cubarsí, titular da seleção e que terá 19 anos e 178 dias na final.

O atacante do Barcelona já vinha acumulando feitos históricos nesta edição da Copa do Mundo.

Um dia após completar 19 anos, ele disputou a semifinal e, ainda na fase de grupos, entrou para a lista dos dez jogadores mais jovens a marcar na história do Mundial ao balançar as redes contra a Arábia Saudita.

Com isso, ultrapassou Lionel Messi, que havia anotado seu primeiro gol em Copas do Mundo na edição de 2006.



