Rômulo Mendonça e Bulgarelli não voltam para nova temporada da NBA, diz Prime

O narrador Rômulo Mendonça e o comentarista Ricardo Bulgarelli foram desligados pela Amazon Prime Video nesta quinta-feira (16/7). A causa foi um episódio que envolveu a também comentarista Alana Ambrosio, durante as finais da NBA, principal liga de basquete dos Estados Unidos.

Segundo informado pela Folha de S.Paulo, as demissões ocorreram em decorrência da participação de Mendonça no podcast Jararaca Podcast — que não tem relação com a Prime. Durante o bate-papo, o narrador debochou de um vídeo publicado por Alana nas redes sociais. O registro da comentarista remete a primeira vez em que assistiu a um jogo da NBA presencialmente.

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Além disso, fala sobre um momento difícil da vida pessoal e a emoção de ir a Nova York para a transmissão das finais de 2026, entre New York Knicks e San Antonio Spurs. No fim, a franquia nova-iorquina venceu o título e encerrou jejum de 53 anos sem a taça.

Rômulo brincou com o relato da colega. Ao mencionar o post, fez declarações com tom irônico, e ainda debochou do local escolhido pela repórter para a gravação, um quarto de hotel. "Chega de jornalismo de cama de hotel", afirmou, durante o podcast.

O episódio foi ao ar um dia antes do quinto jogo da final, em 12 de junho, uma sexta-feira. À época, ambos já haviam sido afastados pela emissora, mas emitiram um pedido oficial de desculpas.

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Em nota enviada ao F5, a Amazon Prime confirmou a demissão da dupla:

"O Prime Video confirma que Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli não fazem mais parte da equipe de transmissão do Prime Video Sports BR. Agradecemos suas contribuições e desejamos sucesso em seus futuros projetos", informou.

Em postagem feita nas redes sociais, Ricardo Bulgarelli negou que tenha sido demitido. De acordo com ele, a emissora decidiu apenas pela não renovação do contrato do comentarista, e não pelo desligamento. O Correio tenta contato com Rômulo Mendonça e com a Amazon Prime Video para buscar mais informações sobre o caso e aguarda retorno. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.



