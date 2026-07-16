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Rômulo Mendonça e Bulgarelli não voltam para nova temporada da NBA, diz Prime

Emissora agradeceu contribuição de ambos e desejou sucesso em projetos futuros

O narrador Rômulo Mendonça e o comentarista Ricardo Bulgarelli - (crédito: Divulgação/Jararacas Podcast)
O narrador Rômulo Mendonça e o comentarista Ricardo Bulgarelli - (crédito: Divulgação/Jararacas Podcast)

O narrador Rômulo Mendonça e o comentarista Ricardo Bulgarelli foram desligados pela Amazon Prime Video nesta quinta-feira (16/7). A causa foi um episódio que envolveu a também comentarista Alana Ambrosio, durante as finais da NBA, principal liga de basquete dos Estados Unidos.  

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Segundo informado pela Folha de S.Paulo, as demissões ocorreram em decorrência da participação de Mendonça no podcast Jararaca Podcast — que não tem relação com a Prime. Durante o bate-papo, o narrador debochou de um vídeo publicado por Alana nas redes sociais. O registro da comentarista remete a primeira vez em que assistiu a um jogo da NBA presencialmente.

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Além disso, fala sobre um momento difícil da vida pessoal e a emoção de ir a Nova York para a transmissão das finais de 2026, entre New York Knicks e San Antonio Spurs. No fim, a franquia nova-iorquina venceu o título e encerrou jejum de 53 anos sem a taça. 

Rômulo brincou com o relato da colega. Ao mencionar o post, fez declarações com tom irônico, e ainda debochou do local escolhido pela repórter para a gravação, um quarto de hotel. "Chega de jornalismo de cama de hotel", afirmou, durante o podcast. 

O episódio foi ao ar um dia antes do quinto jogo da final, em 12 de junho, uma sexta-feira. À época, ambos já haviam sido afastados pela emissora, mas emitiram um pedido oficial de desculpas.  

Em nota enviada ao F5, a Amazon Prime confirmou a demissão da dupla: 

"O Prime Video confirma que Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli não fazem mais parte da equipe de transmissão do Prime Video Sports BR. Agradecemos suas contribuições e desejamos sucesso em seus futuros projetos", informou. 

Em postagem feita nas redes sociais, Ricardo Bulgarelli negou que tenha sido demitido. De acordo com ele, a emissora decidiu apenas pela não renovação do contrato do comentarista, e não pelo desligamento. O Correio tenta contato com Rômulo Mendonça e com a Amazon Prime Video para buscar mais informações sobre o caso e aguarda retorno. Em caso de resposta, a matéria será atualizada. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 16/07/2026 21:35
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