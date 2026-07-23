Gabriel Pec sofre fratura na perna em estreia como titular e fará cirurgia

Gabriel Pec teve de deixar o campo de maca após fraturar a perna - (crédito: Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

O Cruzeiro confirmou que Gabriel Pec sofreu uma fratura na perna esquerda após a forte entrada que recebeu na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, na noite de quarta-feira (22), no Beira-Rio, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante passou por novos exames após o confronto, que detalharam a extensão da lesão.

A jogada aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo. Enquanto disputava a bola com o zagueiro Victor Gabriel, o atacante foi atingido com força na canela esquerda. A arbitragem, aliás, expulsou o defensor colorado de forma direta.

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Gabriel Pec permaneceu caído no gramado e recebeu atendimento médico. O impacto provocou um corte na perna, com sangramento, e impossibilitou a continuidade do jogador na partida. Bruno Rodrigues entrou em seu lugar.

Porém, após deixar o campo, o atacante precisou de auxílio para seguir até o vestiário, onde recebeu os primeiros cuidados médicos. Ainda no estádio, a equipe realizou os procedimentos iniciais e deu pontos no ferimento antes de encaminhá-lo para exames complementares, que confirmaram a fratura.

A partida, inclusive, marcou a primeira vez que Gabriel Pec iniciou um jogo como titular pelo Cruzeiro. Antes disso, o atacante havia participado apenas dos amistosos e testes realizados durante a preparação da equipe para a retomada do Campeonato Brasileiro.

Contratado nesta janela de transferências, o jogador chegou ao clube após passagem pelo LA Galaxy, dos EUA. O Cruzeiro desembolsou 12 milhões de dólares (cerca de R$ 60 milhões) para adquirir os direitos econômicos do atacante, que assinou contrato por cinco temporadas.