Luís Castro enaltece atuação do Grêmio contra Fluminense

O técnico Luís Castro ficou satisfeito com a atuação do Grêmio no empate com o Fluminense por 1 a 1, neste domingo (26), em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o treinador português elogiou o desempenho da própria equipe, apontou que o placar foi injusto e destacou a performance do goleiro Fábio, que fez defesas importantes.
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"É uma injustiça grande o resultado, mas o futebol é o que é. Foi um dos melhores jogos da temporada. Uma grande organização defensiva que não permitiu qualquer finalização ao Fluminense. Atacamos pela direita, pela esquerda e pelo corredor central. Infelizmente só fizemos um gol. O Fábio teve uma grande exibição", disse Luís Castro.
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Foi um jogo truncado na Arena. No primeiro tempo, não houve nenhuma chance clara, com exceção de um gol anulado do Fluminense. No segundo tempo, o panorama mudou. O time carioca, portanto, saiu na frente com gol de pênalti de Hulk, numa infelicidade de Kannemann. Depois, o Grêmio reagiu e empatou aos 43 minutos, com o estreane Diego Caito. Fábio ainda fez duas grandes defesas e garantiu o empate.
Com o resultado, o Grêmio chegou a 22 pontos e subiu para o 15º lugar, mas ainda segue ameaçado pela zona de rebaixamento. O Imortal volta a campo contra o Bolívar, da Bolívia, na próxima quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), em Porto Alegre, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Na ida, perdeu por 3 a 2 e, portanto, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas.