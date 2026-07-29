Cuca confirma cobranças no vestiário do Santos, mas respalda: "Sagrado"

O Santos garantiu a sua classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (28), o Peixe venceu a Universidad Central, da Venezuela, por 4 a 2 e avançou para a próxima fase do torneio, onde vai enfrentar o Macará, do Equador.

Entretanto, a possível confusão no vestiário da equipe durante o empate contra a Chapecoense, no último sábado (26), seguiu sendo repercutida. O técnico Cuca não negou os fatos, mas alertou que eles tenham chegado na imprensa e destacou que cobranças acontecem em todas as partidas.

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"No vestiário temos um ditado que é sagrado. O que acontece teria que morrer no vestiário, mas aqui não. Começa no vestiário e acaba com vocês no mesmo dia. Daqui a pouco vocês sabem outra aí. Mas é, daqui a pouco. Acontece. Cobrei hoje lá. Nós temos deixado o adversário finalizar tanto, tipo de cobrança também, logico que sem ofender ninguém. Tem que ter para menino, para velho", pontuou.

O treinador comparou os momentos de cobrança no vestiário com conflitos familiares. Inclusive, Cuca prefere não levar tudo da maneira mais literal e defendeu Neymar na situação, a qual quer deixar no passado.

"Tem momento em que se está destemperado, não fala algo na tua casa assim? A tua família não leva a ferro e fogo, mas que você é uma boa pessoa. Como Neymar é, como todas as pessoas aqui são. São coisas que acontecem, nem quero entrar em detalhes, nem estava perto, mas é passado. Temos que fazer do limão uma limonada e nos unir mais um pouco", afirmou.

Lições com a partida

Quanto ao jogo, o técnico saiu com algumas observações preocupantes, apesar da vitória, Cuca ressaltou a falta de efetividade da equipe no ataque, mesmo com a boa construção ao longo da partida. Além disso, lamentou os dois gols sofridos dentro de casa e a maior presença do adversário no campo de ataque do que no jogo de ida.

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"Perdemos muitos gols. Remontamos, fizemos o terceiro, o quarto, o gol anulado, bola na trave. Em termos de construção foi ótimo, 25 finalizações, aproveitamento foi pequeno, o que preocupa o treinador mais do que tudo é ter tomado dois gols em casa. Deixar o adversário finalizar o dobro de vezes do que finalizou lá. Essas coisas que saio com elas na cabeça e hoje vou pensar muito, encontrar o equilíbrio", apontou.