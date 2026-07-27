Arsenal prepara maior salário da história para contratar Vinicius Junior

O Arsenal prepara uma ofensiva para contratar Vinicius Junior e está disposto a oferecer ao brasileiro o maior contrato da história do clube. De acordo com o jornal inglês Telegraph Sport, a diretoria inglesa considera que a questão financeira não será um obstáculo e pretende superar o salário atual do atacante para aumentar as chances de fechar a negociação.

Atualmente, o brasileiro recebe um salário de 400 mil libras, cerca de R$3 milhões, por semana, em seu contrato com o Real Madrid, e os atuais campeões da Premier League pretendem melhorar ainda mais esse valor.

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Vinicius tem contrato com o time espanhol por apenas mais uma temporada, e com o vínculo atual se aproximando do fim, as partes ainda não chegaram a um acordo para a extensão; cenário esse que aumenta o interesse do Arsenal. Não houve ainda, contato oficial entre os clubes.

Segundo o Telegraph, Vinicius busca um contrato compatível com seu protagonismo no elenco, especialmente após a chegada de Kylian Mbappé. A situação é acompanhada de perto pelo Arsenal, que vê uma oportunidade de mercado caso as negociações não avancem.

O técnico José Mourinho, recém-chegado ao comando da equipe de Madrid, é totalmente contrário à saída do atacante e o considera peça central do projeto para a próxima temporada. A possível investida inglesa também causou surpresa nos bastidores do Real Madrid, onde o presidente Florentino Pérez costuma resistir à venda de jogadores de elite no auge da carreira.

Vini Júnior chegou ao Real Madrid aos 18 anos, em 2018, conquistando 14 títulos e marcando 128 gols em 375 partidas pela equipe. O atacante foi um dos principais nomes da seleção brasileira na Copa do Mundo e marcou quatro gols em cinco jogos no torneio.



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