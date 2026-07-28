Ancelotti inicia planejamento da Seleção para a Copa de 2030

Carlo Ancelotti voltou ao Brasil nesta terça-feira (28) e retomou os trabalhos presenciais à frente da Seleção Brasileira. Na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o treinador se reuniu com integrantes do Departamento de Seleções para definir o planejamento do novo ciclo, que tem como principal objetivo a disputa da Copa do Mundo de 2030.

O primeiro compromisso da equipe será em setembro, durante a Data Fifa, quando o Brasil disputará três amistosos internacionais. Ainda neste ano, a Seleção terá outra janela de jogos em novembro. Já as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2030 começam apenas no segundo semestre de 2027, seguidas pela Copa América de 2028, prevista para ser realizada nos Estados Unidos.

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Ancelotti afirmou que pretende iniciar uma renovação gradual do elenco, dando espaço a novos talentos sem deixar de contar com jogadores experientes que participaram da última Copa do Mundo.

Vamos começar a formar uma nova equipe, observando e dando oportunidades aos jovens, mas sem abrir mão de atletas que estiveram conosco no Mundial e que ainda podem contribuir muito para a Seleção, declarou.

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Durante o encontro, a comissão técnica analisou a participação do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Além disso, discutiu os próximos passos da equipe, incluindo futuras convocações, logística, planejamento de viagens e estratégias para o novo ciclo.

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Estamos começando um novo ciclo e vamos trabalhar intensamente para representar bem o Brasil. Vamos focar nas competições que vêm pela frente, começando pelas Eliminatórias e pela Copa América, afirmou.

Outro tema tratado foi a integração entre a Seleção principal e as categorias de base. Assim, a ideia é intensificar esse trabalho para acompanhar mais de perto o desenvolvimento dos jovens atletas e na preparação para o próximo ciclo olímpico.

Por fim, nos próximos meses, Ancelotti e sua comissão também voltarão a acompanhar partidas de clubes brasileiros e do futebol internacional. A ideia é observar os jogadores de perto em competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.