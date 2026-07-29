Gabigol admite atuação abaixo e defende Neymar após polêmica

O Santos conseguiu garantir a sua classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após golear no jogo de ida, o Peixe venceu a Universidad Central, da Venezuela, por 4 a 2 e agora vai encarar o Macará, do Equador, na próxima fase da competição.

Entretanto, mesmo com o resultado positivo, o Peixe ainda ficou devendo em alguns aspectos. Um deles foi Gabigol. Apesar de ter marcado o segundo gol da partida, o atacante pontuou que teve uma noite complicada e que gostaria de ter uma melhor eficiência em suas oportunidades.

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"Acho que tem dias que é mais complicado. O importante é sempre tentar até o final. Estou aqui para buscar os gols. Queria uma conversão maior, mas acredito que meus números são excelentes. Quero aumentá-los", afirmou em entrevista ao SBT.

Por outro lado, o atacante deu sua versão sobre uma possível confusão no vestiário durante a partida contra a Chapecoense. O atacante destacou que houve uma cobrança, como acontece em qualquer partida e que Neymar, por ser o capitão da equipe, tem a função de fazer isso dentro do Santos.

"Pra mim é mais complicado falar porque vocês também não querem ouvir. Teve cobrança como tem em todos os jogos. Hoje terá. Não podemos tomar dois gols assim. O Neymar, pelo tamanho dele, tem obrigação de fazer. É nosso líder, um dos capitães. Pelas coisas que acontecem com ele e os cliques que dá, é tudo aumentado. Temos muitos jogos pela frente para buscar vitórias e conquistar o título", enfatizou.