Dana White é criticado por selfie horas após morte de Allan Nascimento

Parte dos comentários questionou a postura de White e apontou falta de sensibilidade diante da morte do lutador - (crédito: Reprodução/Instagram)

O presidente da UFC, Dana White, foi criticado por fãs e internautas após uma selfie fumando um charuto, acompanhada da legenda “grande dia” e emoji sorrindo, cerca de duas horas depois de prestar condolências pela morte do lutador Allan Nascimento, conhecido como “puro osso”.

Apesar de possivelmente não terem relação entre si, a publicação gerou críticas de pessoas que consideraram inadequado o tom adotado pelo dirigente tão pouco tempo depois da mensagem de luto. Parte dos comentários questionou a postura de White e apontou falta de sensibilidade diante da morte do lutador.

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Um dos atletas da companhia do cara morre, e no story seguinte, ele posta um story com “great day” fumando charuto.



No mínimo, de péssimo tom. pic.twitter.com/i1zskUySur — Vinicius Gambeta (@vinidaagencia) August 4, 2026

Gotta be one of Dana White’s worst timed IG story posts ever https://t.co/AiRbpIeRjy — Ben Davis (@BenTheBaneDavis) August 4, 2026

“An active fighter on the UFC roster has passed away due to a heart attack while another nearly lost his life due to pulmonary embolism leaving his career in jeopardy”



Dana white on his instagram story: pic.twitter.com/iFi1zcKoAp August 4, 2026





Posting this shit back to back might be the dumbest shit I’ve ever seen in my life man. pic.twitter.com/rqCkj9mQfW — TheMMAlien???????????????????? (@TheMMAlien) August 4, 2026

O lutador brasileiro Allan Nascimento, morreu na manhã da última segunda-feira (3/8). Segundo informações da UFC. o atleta foi encontrado incosciente após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia. A UFC não informou o local exato da morte e nem sobre como andam as investigações.

Além disso, até o momento Dana White não se manifestou publicamente sobre as críticas à publicação.