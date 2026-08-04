InícioEsportes
UFC

Dana White é criticado por selfie horas após morte de Allan Nascimento

Presidente do UFC havia publicado uma mensagem de condolências e logo depois uma selfie fumando charuto com a legenda: "grande dia"

Parte dos comentários questionou a postura de White e apontou falta de sensibilidade diante da morte do lutador - (crédito: Reprodução/Instagram)
Parte dos comentários questionou a postura de White e apontou falta de sensibilidade diante da morte do lutador - (crédito: Reprodução/Instagram)

O presidente da UFC, Dana White, foi criticado por fãs e internautas após uma selfie fumando um charuto, acompanhada da legenda “grande dia” e emoji sorrindo, cerca de duas horas depois de prestar condolências pela morte do lutador Allan Nascimento, conhecido como “puro osso”.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Apesar de possivelmente não terem relação entre si, a publicação gerou críticas de pessoas que consideraram inadequado o tom adotado pelo dirigente tão pouco tempo depois da mensagem de luto. Parte dos comentários questionou a postura de White e apontou falta de sensibilidade diante da morte do lutador. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

 


O lutador brasileiro Allan Nascimento, morreu na manhã da última segunda-feira (3/8). Segundo informações da UFC. o atleta foi encontrado incosciente após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia. A UFC não informou o local exato da morte e nem sobre como andam as investigações.

Além disso, até o momento Dana White não se manifestou publicamente sobre as críticas à publicação.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 04/08/2026 19:13
SIGA
x