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Vini Jr. e Real Madrid se aproximam de acordo por R$150 mi, segundo rádio

Segundo a rádio espanhola Cadena SER, a proposta de renovação colocaria o brasileiros entre os jogadores mais bem pagos do mundo

Vinicius Junior no começo da temporada - (crédito: Reprodução /Real Madrid)
Vinicius Junior no começo da temporada - (crédito: Reprodução /Real Madrid)

Vinicius Junior está caminhando para se tornar um dos jogadores mais valiosos do futebol mundial. Segundo a rádio espanhola Cadena SER, o Real Madrid teria chegado a uma proposta de 24 milhões de euros por temporada para renovar o contrato do atacante brasileiros, valor equivalente a cerca de R$150 milhões por ano. 

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De acordo com a emissora, o novo cenário representa uma mudança nas tratativas entre o clube e os representantes do jogador, que agora estariam próximos de um acordo válido até 2031. 

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O valor coloca Vini Jr. em uma faixa salarial próxima dos principais astros do futebol mundial. A proposta ainda ficaria abaixo de Kylian Mbappé, também no Real Madrid, estimado em cerca de 30 milhões de euros anuais. 

A renovação de Vinicius se tornou umas das principais discussões internas no Real Madrid nos últimos meses; o atacante é considerado uma das referências técnicas do elenco e tem contrato com o clube até junho de 2027. 

A demora para chegar a um acordo chamou a atenção de outros clubes, como o time inglês Arsenal, que tem acompanhado de perto as negociações e prometeu um salário histórico caso Vini viesse a não renovar o contrato atual. 

Segundo a Cadena SER, a diretoria merengue inicialmente trabalhava com valores menores, próximos dos 22 milhões de euros por temporada, mas teria aumentado a oferta para se aproximar das pretensões do jogador, que busca um contrato compatível com seu protagonismo no elenco. 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 06/08/2026 08:54
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