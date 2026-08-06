De astros da Marvel a donos de time: a relação dos atores com esporte

A imagem de Ryan Reynolds vibrando na arquibancada pelo Wrexham A.F.C., time galês que ele comprou em 2021, virou um símbolo de uma nova tendência em Hollywood. O astro de “Deadpool” não está mais sozinho na empreitada de unir o glamour do cinema com a paixão pelo futebol. Cada vez mais, atores e atrizes investem seu dinheiro e sua imagem em clubes esportivos, transformando o cenário e atraindo novos olhares para o esporte.

A aventura de Reynolds, ao lado do também ator Rob McElhenney, resultou no acesso do Wrexham à quarta divisão do futebol inglês e em uma série documental de sucesso, “Bem-vindos ao Wrexham”. A iniciativa mostrou que a fama pode ser uma ferramenta poderosa para revitalizar um clube, atrair patrocinadores e engajar uma comunidade inteira.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

De Hollywood para os gramados

Seguindo um caminho semelhante, o ator Michael B. Jordan, conhecido por seu papel em “Creed”, tornou-se sócio minoritário do AFC Bournemouth, time que disputa a Premier League, a principal liga da Inglaterra. A chegada do ator ao clube inglês no fim de 2022 marcou mais um passo na conexão entre a indústria do entretenimento e o esporte de alto rendimento.

O futebol nos Estados Unidos, a Major League Soccer (MLS), também tem atraído grandes nomes. O ator Matthew McConaughey, vencedor do Oscar, é um dos proprietários do Austin FC, clube de sua cidade natal. Já o comediante Will Ferrell é um dos investidores do Los Angeles FC, um dos times mais populares da liga.

O movimento não se restringe ao futebol masculino. A atriz Natalie Portman liderou um grupo de celebridades, incluindo Eva Longoria e Serena Williams, na fundação do Angel City FC. O time de futebol feminino, sediado em Los Angeles, nasceu com a missão de promover a igualdade de gênero e causar um impacto social positivo na comunidade local.

Essa conexão vai além de um simples hobby. Os atores trazem para os clubes sua expertise em marketing e construção de marca, ampliando a visibilidade das equipes em escala global. A estratégia transforma torcedores de cinema em torcedores de futebol, provando que a bola e as telas de Hollywood podem, sim, jogar no mesmo time.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.