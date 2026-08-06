Argentina cria feriado para celebrar vitória contra a Inglaterra

Ingleses perderam por 2 a 1 nas semifinais da Copa do Mundo 2026 - (crédito: AFP)

O Comitê Executivo da Associação de Futebol Argentino (AFA) aprovou, por unanimidade, a escolha do dia 15 de julho como o Dia das Seleções Nacionais de Futebol. A data, votada nesta quarta-feira (5/8), homenageia a vitória da seleção argentina contra a Inglaterra, na semifinal da Copa do Mundo 2026.

Nas redes sociais, a AFA explicou que a data não faz referência apenas à seleção masculina. “O reconhecimento é também para todas as seleções nacionais (juvenis, masculinas e femininas, de futsal, de futebol de praia e futebol de campo), que treinam diariamente no prédio Lionel Andrés Messi com a ilusão, alegria e responsabilidade de defender a celeste e branca”, diz a publicação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na acirrada semifinal da Copa, os argentinos venceram os ingleses por 2 a 1, marcando mais um capítulo na rivalidade histórica entre os dois países, nascida a partir da disputa pelas Ilhas Malvinas.

Também conhecido como Falklands, pelo Reino Unido, o arquipélago foi palco de confrontos militares durante os anos 1980, após uma desastrosa invasão argentina que resultou em vitória inglesa, criando uma ferida aberta até os dias de hoje entre as duas nações.

A campanha argentina na Copa do Mundo 2026 foi marcada por polêmicas e terminou com a derrota para a seleção da Espanha na final.