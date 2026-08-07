Cidade Ocidental tem peneira gratuita da MLB para talentos do beisebol

Peneira da MLB dá oportunidade para que talentos de outras modalidades se descubram no beisebol - (crédito: Divulgação)

Neste domingo (9/8), jovens de Cidade Ocidental (GO) e região terão uma oportunidade única de ingressar no esporte de alto rendimento. A cidade recebe o projeto “Joias da Base”, uma seletiva gratuita itinerante promovida pela Major League Baseball (MLB) Brasil em parceria com a Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS). A avaliação acontece a partir das 13h, no Campo de Baseball Araguari.

Voltada para jovens de 12 a 17 anos, a grande novidade da peneira é que os candidatos não precisam ter nenhum contato prévio com o beisebol. Os treinadores estarão de olho em características atléticas gerais, como velocidade, força, agilidade e coordenação motora. Por isso, praticantes de modalidades como futebol, atletismo, basquete ou vôlei têm grandes chances de apresentar o perfil físico procurado.

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Os atletas que mais se destacarem nos testes físicos e tecnológicos poderão ser convidados a integrar o centro de treinamento da MLB Brasil, localizado em Ibiúna (SP). O polo é referência no país e oferece suporte completo aos jovens selecionados, incluindo moradia, alimentação, educação regular, aulas de inglês e participação em torneios internacionais.

“O objetivo é percorrer todas as regiões do Brasil para identificar novos talentos e mostrar que existem oportunidades reais dentro do beisebol. Os atletas que se destacam recebem uma estrutura completa para desenvolver o esporte e os estudos”, explica Thiago Caldeira, presidente da CBBS e consultor da MLB Brasil.

Além de Goiás, o circuito de avaliações passará por estados como Minas Gerais, Pará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina na próxima semana, reforçando o uso do esporte como ferramenta de transformação social.

*Estagiário sob supervisão de Victor Parrini

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