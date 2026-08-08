Gabriel Medina sofre ferimento na cabeça durante treino em Teahupoo

O paulista de São Sebastião venceu duas vezes em Teahupoo e está na 4ª posição do WSL, atrás do italiano Leonardo Fioravanti e dos compatriotas Italo Ferreira e Yago Dora. - (crédito: AFP)

O surfista Gabriel Medina sofreu um corte na cabeça nesta sexta-feira (07), durante sessão de treinos na etapa de Teahupoo, no Taiti, da WSL (sigla em inglês para Liga Mundial de Surfe). O tricampeão mundial precisou levar pontos na região, mas não deve ter problemas para a disputa no país da Oceania.

A etapa do Taiti é a sétima da temporada na liga mundial e é conhecida pelos competidores como uma das mais desafiadoras. As ondas costumam ter muita potência e quebram sobre uma bancada de corais, o que pode ocasionar lesões mais graves, dependendo da queda do competidor.

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Gabriel Medina disputará a 13ª bateria do round 2 e tem um tempo maior para se recuperar do ferimento. A etapa tem início neste sábado e vai até o dia 18 de agosto. Ele encara o vencedor da disputa entre o havaiano Eli Hanneman e o lendário Kelly Slater, que foi convidado, aos 54 anos.

O paulista de São Sebastião venceu duas vezes em Teahupoo e está na 4ª posição do WSL, atrás do italiano Leonardo Fioravanti e dos compatriotas Italo Ferreira e Yago Dora. Além deles, o Brasil tem outros representantes: Miguel Pupo (5º), Samuel Pupo (6º), Filipe Toledo (15º), João Chianca (17º), Alejo Muniz (24º) e Mateus Herdy (28º).

Entre as mulheres, Luana Silva é a única brasileira na temporada. Nascida em Honolulu, no Havaí, ela é filha de pais brasileiros e compete carregando as cores verde e amarelo. A competidora está na 4ª colocação da liga mundial e ainda tem chances de conquistar o primeiro título da carreira.