Caio Souza é ouro nas argolas no Campeonato Brasileiro no DF

Precisão foi o diferencial de Caio Souza para conquistar a 22ª medalha de ouro nacional - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A. Press)

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística chegou ao segundo dia de competição neste sábado (8/8) com as finais do solo masculino, salto feminino, cavalo com alças masculino, barras assimétricas feminino e argolas masculino. As decisões foram no Ginásio Nilson Nelson e distribuíram 15 medalhas ao todo. O evento termina neste domingo (9/8), com a disputa das finais do salto masculino, trave feminino, paralela masculino, solo feminino e barra-fixa masculino.



Pelo masculino, o destaque deste sábado foi o ginasta Caio Souza. Atleta do Minas Tênis Clube e finalista olímpico, ele conseguiu medalha de ouro nas argolas e quase conseguiu pódio no cavalo com alças, ficando com a quarta melhor nota. Além dele, nas argolas, a prata ficou com Juliano Oliva e o bronze com Gustavo Pereira, companheiro de Caio no Minas.

Desempenho em Brasília aumenta otimismo de Caio Souza para o Mundial de outubro na Holanda (foto: Mariana Campos/CB/D.A. Press)



Ao Correio, Caio ressaltou a estrutura do evento sediado em Brasília e falou sobre os próximos desafios, sendo o Mundial de Roterdã, na Holanda, e o ciclo pré-olímpico para Los Angeles 2028: “Foi muito legal sentir a energia do público e ver o tanto que a ginástica vem crescendo no Brasil. A estrutura do ginásio também ficou perfeita para competir. Agora, é descansar um pouco para amanhã e seguir de cabeça erguida nesse ciclo pré-olímpico", destacou.

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A medalha dourada conquistada em Brasília foi a 22ª de nível nacional e a quarta consecutiva de Caio nas argolas do Campeonato Brasileiro, com a nota 13.600.



Pelas outras categorias válidas pelo masculino, a medalha de ouro do solo ficou com o paulista Yuri Guimarães, ao receber 13.700 de nota média pelos juízes. A prata ficou com João Perdigão, do Pinheiros, e o bronze com Tomás Florêncio, do AGITH-SP.

Grande nome da ginástica brasileira e mundial, Caio Souza foi destaque no Nilson Nelson (foto: Mariana Campos/CB/D.A. Press)

No solo também houve a participação do medalhista olímpico de bronze na Rio-2016, Arthur Nory. No entanto, o ginasta errou na hora da aterrissagem no salto, acabou caindo e ficando fora do pódio.



O ouro do cavalo com alças foi também para um atleta do AGITH-SP. Johnny Oshiro conseguiu 13.600 pontos de média e ficou com o primeiro lugar. Atrás dele, Vitalyi Guimarães, do Minas, e Diogo Rodrigues, do Pinheiros, tiveram a mesma nota (13.300) e dividiram a medalha de prata.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

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